Великое противостояние
Владимир Набоков. Демократ в белых гетрах
Набоков Владимир Дмитриевич в форме поручика Русской Императорской Армии. 9 января 1914 года
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Сейчас в памяти у большинства остался лишь один из Набоковых — автор "Лолиты" Владимир Владимирович. Между тем у него был брат Константин — русский посланник в Лондоне после Февральской революции. И еще один брат Сергей — последний действующий курляндский губернатор. А их дед был сенатором и министром. Да еще дядя — композитор, писавший музыку для Дягилева и друживший с Гершвиным. А между министром-дедом и сыновьями (писателем, губернатором и дипломатом) есть, разумеется, еще одно звено — отец Владимир Дмитриевич  Набоков, один из создателей кадетской партии. О нем и речь.      

Конституционно-демократическая партия, появившаяся на свет в 1905 году, родом из либерального земства.

Земство долго пыталось, не влезая в политические дрязги, просто лечить, учить и строить, однако в рамках самодержавия делать это без политики оказалось трудно. Набоков вошел в самый первый состав ЦК, а затем много лет был заместителем председателя партии. Некоторые тезисы кадетов реальная жизнь подкорректировала. Изначально партия провозгласила себя внеклассовой, однако ни пролетарий, ни крестьянин в нее не пошел. Не помогло даже то, что к первоначальному названию добавили "Партия народной свободы" — посчитали, так низам будет понятнее. Для русских марксистов кадеты были партией "буржуйской" и соглашательской. 

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Государственная дума Российской империи. Кадры заседаний

Первое верно лишь отчасти: партия была скорее либерально-интеллигентской. "Буржуинов" в ней действительно хватало, однако если приемлем термин "военная интеллигенция", то в данном случае уместно говорить о "торгово-промышленной интеллигенции". Членство в партии определял не счет в банке, а либеральные идеи, "передовой" взгляд на политическое и экономическое устройство общества. Образцом для подражания был Запад, а конкретно для лидера кадетов Павла Милюкова — Великобритания. То, что сын министра юстиции Дмитрия Набокова и баронессы Марии фон Корф Владимир Набоков (сам к тому времени уже известный юрист и камер-юнкер) стал одним из основателей этой партии, закономерно. Он из "передовых" интеллигентов, в юности шумел на студенческих сходках, требуя свобод.

Обвинять кадетов в соглашательстве тоже не стоит.

Как и любая партия, они приспосабливались к обстоятельствам и при необходимости сдавали временно назад, но всегда оставались верными изначально провозглашенным принципам. Идее, что все судьбоносные вопросы России должно решить демократически избранное Учредительное собрание, партия не изменяла. И до революции, и войдя в состав Временного правительства, и уже в эмиграции. Октябрьский манифест 1905 года "О даровании народу прав и свобод" кадеты приветствовали, но даже малейшей эйфории документ у них не вызвал. Как говорил Милюков: "Ничего не изменилось, война продолжается".

© Public domainОктябрьский манифест, изданный Николаем II России. 18 октября 1905 года
© Public domain
Октябрьский манифест, изданный Николаем II России. 18 октября 1905 года

Война за власть была и в Думе, и на митингах. Везде Владимир Набоков был на передовой, одним из главных ораторов партии. Его фразы цитировала вся русская интеллигенция: "Исполнительная власть да покорится власти законодательной".

Однако если в Думе Набоков был уместен, то на улице — нет.

Из книги "Ораторы и массы" Ивана Куторга, очевидца тех событий: "Как только появлялась на массовом митинге его стройная фигура со спокойными, барственными, уверенными движениями, одетая в безукоризненный костюм английского покроя, так сразу "революционная демократия" всеми своими фибрами ощущала чужого. Мало того что чужой — явно непреодолимо враждебный. Помню на одном таком митинге Набокова в изящных белых гетрах, считавшихся тогда атрибутом дипломатического сословия. Я видел, что эти злосчастные гетры буквально околдовали моих соседей, с ненавистью смотревших на ноги Набокова".

«Долой самодержавие» и «Вся власть Советам» — Лозунги революции
© Фото : Государственный музей политической истории РоссииВсё начиналось с мирного требования хлеба. Для семей защитников Родины. Святое дело — и совершенно не претендовавшее на потрясение основ.Демонстрация работниц Путиловского завода в первый день Февральской революции 1917
© Фото : Государственный музей политической истории России
Всё начиналось с мирного требования хлеба. Для семей защитников Родины. Святое дело — и совершенно не претендовавшее на потрясение основ.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВосьмого марта — в женский день, уже тогда пользовавшийся популярностью — перед победившим революционным правительством женщины поставили уже политические вопросы.Шествие женщин по Невскому проспекту в Петрограде в Международный женский День
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Восьмого марта — в женский день, уже тогда пользовавшийся популярностью — перед победившим революционным правительством женщины поставили уже политические вопросы.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкИ все-таки большинство протестующих надеялись, что к успеху можно прийти мирным путем. Народ, земля, свобода, мир — что здесь плохого? Только хорошее!Солдаты с революционным лозунгом в февральские дни 1917 года в городе Николаевске
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И все-таки большинство протестующих надеялись, что к успеху можно прийти мирным путем. Народ, земля, свобода, мир — что здесь плохого? Только хорошее!
© РИА НовостиПерейти в фотобанкДемонстрации солдат, которые во многом сделали возможной Февральскую революцию, имели целью привлечь внимания к нуждам фронтовиков: в конечном итоге, требовали мира, прекращения бессмысленной, по мнению солдат, окопной войны.Солдатская демонстрация в Петрограде во время февральской буржуазно-демократической революции. 1917 год
© РИА Новости
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Демонстрации солдат, которые во многом сделали возможной Февральскую революцию, имели целью привлечь внимания к нуждам фронтовиков: в конечном итоге, требовали мира, прекращения бессмысленной, по мнению солдат, окопной войны.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВместе с солдатами "авангард революции" составили рабочие - в том числе самые высококвалифицированные, как сотрудники ювелирного завода Фаберже. Требования были социальными, но жесткими — например, 8-часовой рабочий день. Таких норм рабочего времени к 1917 году не было еще ни в одной стране мира.Колонны рабочих фабрики Фаберже и солдаты 2-го Московского запасного полка направляются на демонстрацию во время февральской буржуазно-демократической революции. 1917 год
© РИА Новости
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Вместе с солдатами "авангард революции" составили рабочие - в том числе самые высококвалифицированные, как сотрудники ювелирного завода Фаберже. Требования были социальными, но жесткими — например, 8-часовой рабочий день. Таких норм рабочего времени к 1917 году не было еще ни в одной стране мира.
© РИА Новости / РИА НовостиПерейти в фотобанкИ вот — в февральских митингах и демонстрациях замелькало роковое "Долой монархию"...Солдаты Волынского полка, принимавшие участие в февральской революции 1917 года. Петроград, март 1917 года
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И вот — в февральских митингах и демонстрациях замелькало роковое "Долой монархию"...
© РИА НовостиПерейти в фотобанкОбщественный консенсус тогда заключался в том, что необходимо созвать Учредительное собрание, которое выбрало бы для России форму правления и учредило Конституцию. К этому добавлялись требования мира и обобществления земельных угодий.Члены Союза правительственных учреждений Харькова принимают участие в демонстрации в феврале 1917 года
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Общественный консенсус тогда заключался в том, что необходимо созвать Учредительное собрание, которое выбрало бы для России форму правления и учредило Конституцию. К этому добавлялись требования мира и обобществления земельных угодий.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВпрочем, вопрос о том, продолжать ли войну или заключать немедленный мир с Германией, стал яблоком раздора среди победивших революционеров. Часть демонстраций ходила с пацифистскими лозунгами, их оппоненты требовали войны до победного конца.Демонстрация в Петрограде за продолжение участия России в Первой мировой войне. Весна 1917 год
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Впрочем, вопрос о том, продолжать ли войну или заключать немедленный мир с Германией, стал яблоком раздора среди победивших революционеров. Часть демонстраций ходила с пацифистскими лозунгами, их оппоненты требовали войны до победного конца.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНапрасно самые благоразумные из демократов призывали всех "сплотиться сильнее, чтобы сберечь свободу". Как показала история, это и вправду было необходимо, но призывов никто не услышал.Жители Петрограда проводят манифестацию на улицах города под лозунгом Сплотимся сильнее, сбережем свободу. Февральская буржуазно-демократическая революция. 1917 год
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Напрасно самые благоразумные из демократов призывали всех "сплотиться сильнее, чтобы сберечь свободу". Как показала история, это и вправду было необходимо, но призывов никто не услышал.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкТех, кто стоял скорее за свободу, чем за победу — было численно больше. А главное - среди них было много вооруженных солдат, которым война действительно надоела.Демонстрация за мир в Петрограде. 1917 год
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Тех, кто стоял скорее за свободу, чем за победу — было численно больше. А главное - среди них было много вооруженных солдат, которым война действительно надоела.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНо и среди фронтовиков - даже получивших ранения на войне — очень многие стояли за войну до победного конца. Впрочем, эти люди свое отвоевали в любом случае.Манифестация инвалидов I-ой мировой войны на Невском проспекте под лозунгом Война до полной победы. Петроград. Март-апрель 1917
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Но и среди фронтовиков - даже получивших ранения на войне — очень многие стояли за войну до победного конца. Впрочем, эти люди свое отвоевали в любом случае.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкТак называемая "препроводительная нота" министра иностранных дел Временного правительства П. Н. Милюкова была призвана успокоить союзников России по Первой мировой войне — прежде всего Англию и Францию — по поводу возможного выхода России из войны. Из этой ноты следовало, что война будет продолжаться. Массовые протесты революционных солдат, последовавшие 20 апреля (3 мая), обрушили Временное правительство, в результате чего в следующий его состав вошли социалисты.Демонстрация протеста революционных частей Петроградского гарнизона против ноты Милюкова от 18 апреля 1917 года
© РИА Новости
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Так называемая "препроводительная нота" министра иностранных дел Временного правительства П. Н. Милюкова была призвана успокоить союзников России по Первой мировой войне — прежде всего Англию и Францию — по поводу возможного выхода России из войны. Из этой ноты следовало, что война будет продолжаться. Массовые протесты революционных солдат, последовавшие 20 апреля (3 мая), обрушили Временное правительство, в результате чего в следующий его состав вошли социалисты.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНа фоне кризисов, сотрясавших правительство, укреплялась система профсоюзов и Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Язык лозунгов этих организаций был уже чисто марксистский. Появляется лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь", ранее маркировавший узкую нишу марксистов — социал-демократов.Демонстрация рабочих на улицах революционного Петрограда. 1917 год
© РИА Новости
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На фоне кризисов, сотрясавших правительство, укреплялась система профсоюзов и Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Язык лозунгов этих организаций был уже чисто марксистский. Появляется лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь", ранее маркировавший узкую нишу марксистов — социал-демократов.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСамой удобной мишенью для обвинений во всех трудностях даже в мае 1917 года остается низложенный Николай II.Военный праздник на Матросском поле. Май 1917 года. Петроград
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Самой удобной мишенью для обвинений во всех трудностях даже в мае 1917 года остается низложенный Николай II.
© Фото : Library of CongressВесной 1917 года все еще голодно. Поэтому лозунги о прибавлении пайка сопровождаются новой надеждой — призывам к власти советов. И впрямь, это средство от голода еще не было опробовано.Демонстрация на Невском проспекте под лозунгом Да здравствует Совет Рабочих и Солдатских депутатов!. 9 апреля 1917
© Фото : Library of Congress
Весной 1917 года все еще голодно. Поэтому лозунги о прибавлении пайка сопровождаются новой надеждой — призывам к власти советов. И впрямь, это средство от голода еще не было опробовано.
© Фото : Library of CongressСвобода. Земля. Обновление. Этого хотели страстно и хотели практически все. Французская революция, строчка из гимна которой стала лозунгом, была желанным образцом — несмотря на изученные уже "издержки".Всенародный праздник 1-го мая на Дворцовой площади. 18 апреля 1917, Петроград
© Фото : Library of Congress
Свобода. Земля. Обновление. Этого хотели страстно и хотели практически все. Французская революция, строчка из гимна которой стала лозунгом, была желанным образцом — несмотря на изученные уже "издержки".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкМатросы среди революционеров были наиболее радикальным отрядом. Они требуют отставки уже Временного правительства ("министров-капиталистов" следует, видимо, заменить на социалистов), а еще лучше — передачи власти советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Повестка дня неумолимо катится к Октябрю...Демонстрация революционных моряков в Петрограде. 1917 год
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Матросы среди революционеров были наиболее радикальным отрядом. Они требуют отставки уже Временного правительства ("министров-капиталистов" следует, видимо, заменить на социалистов), а еще лучше — передачи власти советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Повестка дня неумолимо катится к Октябрю...
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПервый день новой эры: Петроград в руках большевиков. На повестке дня — расправа с "правыми", сторонниками Корнилова и Каледина, пытавшимися совладать с социалистами летом 1917 года.Демонстрация рабочих и солдат Петрограда. 25 октября (7 ноября) 1917 года
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Первый день новой эры: Петроград в руках большевиков. На повестке дня — расправа с "правыми", сторонниками Корнилова и Каледина, пытавшимися совладать с социалистами летом 1917 года.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСледующая цель — которая, как казалось, тоже близка - коммунизм, общество будущего, где были бы побеждены частная собственность, семья и другие пережитки традиционного общества. На скорую руку, как мы знаем, удалось воплотить лишь коммунизм военный.События Октябрьской социалистической революции в Москве. Колонна революционно настроенных солдат с лозунгом Коммунизм идет по Никольской улице. 1917 год
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Следующая цель — которая, как казалось, тоже близка - коммунизм, общество будущего, где были бы побеждены частная собственность, семья и другие пережитки традиционного общества. На скорую руку, как мы знаем, удалось воплотить лишь коммунизм военный.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПобедителем 1917 года стал лозунг "Вся власть Советам".Участники Октябрьской революции Пресненского района города Москвы
© РИА Новости
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Победителем 1917 года стал лозунг "Вся власть Советам".
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Впрочем, это было бедой всех кадетских лидеров, улица в каждом из них видела барственные белые гетры. Большевики тогда в пиаре разбирались лучше. Из пломбированного вагона на Финляндском вокзале Ленин вышел в котелке, а вот на броневик залез уже в рабочей кепке. Милюков и Набоков, полагаю, так в белых гетрах и влезли. Если бы, конечно, им могла прийти в голову сама мысль забраться на броневик. Однако и "барин" Набоков испытал на себе невзгоды оппозиционера, даже отсидел три месяца в питерских "Крестах" за то, что подписал "Выборгское воззвание" — протест против разгона Думы. Чина камер-юнкера его, разумеется, тоже лишили. 

Набоков упорно и деятельно готовил падение царизма, но после отречения Николая II был, похоже, в смятении.

Именно ему пришлось  составлять акт следующего отречения — Михаила Александровича. Документ по поручению партии юрист Набоков составил, однако сам был уверен, что восшествие Михаила на престол юридически невозможно. А с другой стороны, заявлял: "Если б династия удержалась на троне, власть и ее престиж были бы сохранены. Но я не вижу, каким образом это удалось бы Временному правительству без монарха". Впрочем, сумятица в головах — характерная черта любой революции. 

Временное правительство. Личности в кадре
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПетроград, июнь 1917 года. "Средний" состав Временного правительства: уже с Керенским, еще с князем Львовым. У этого состава, возможно, были шансы выполнить свое предназначение.Министр - председатель Временного правительства князь Георгий Евгеньевич Львов и Военный и морской министр Всероссийского Временного Правительства Александр Федорович Керенский с группой генералов
© РИА Новости
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Петроград, июнь 1917 года. "Средний" состав Временного правительства: уже с Керенским, еще с князем Львовым. У этого состава, возможно, были шансы выполнить свое предназначение.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкКандидатура Львова устраивала почти всех - если брать в расчет только традиционную элиту России. Но традиционные элиты в 1917 году решали катастрофически мало.Георгий Евгеньевич Львов, министр-председатель и министр внутренних дел Временного правительства, Петроград. 1917
© РИА Новости
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Кандидатура Львова устраивала почти всех - если брать в расчет только традиционную элиту России. Но традиционные элиты в 1917 году решали катастрофически мало.
© РИА Новости / Яков ШтейнбергПерейти в фотобанкПервое заседание Временного правительства в Мариинском дворце.
Справа налево: министр торговли и промышленности А.И. Коновалов, министр земледелия А.И. Шингарев, министр путей сообщения Н.В. Некрасов, министр иностранных дел П.Н. Милюков; председатель Совета министров князь Г.Е. Львов; министр юстиции А.Ф. Керенский; министр финансов М.И. Терещенко; государственный контролер И.В. Годнев; министр народного просвещения А.А. Мануйлов; товарищ министра внутренних дел Д.М. Щепкин. Петроград. Март 1917 года.Первое заседание Временного правительства в Мариинском дворце.
© РИА Новости / Яков Штейнберг
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Первое заседание Временного правительства в Мариинском дворце.
Справа налево: министр торговли и промышленности А.И. Коновалов, министр земледелия А.И. Шингарев, министр путей сообщения Н.В. Некрасов, министр иностранных дел П.Н. Милюков; председатель Совета министров князь Г.Е. Львов; министр юстиции А.Ф. Керенский; министр финансов М.И. Терещенко; государственный контролер И.В. Годнев; министр народного просвещения А.А. Мануйлов; товарищ министра внутренних дел Д.М. Щепкин. Петроград. Март 1917 года.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкФигуру П. Н. Милюкова - главы партии конституционных демократов (кадетов) - считали одной из наиболее влиятельных в российской оппозиции еще в 1916 году. Однака за несколько месяцев революционного 1917-го Милюков - либерал, представитель элиты и, главное, сторонник продолжения войны - растерял всё своё влияние. Будучи слишком демократом для царского правительства, Павел Николаевич оказался слишком "барином" для революционных масс.Павел Николаевич Милюков (1859-1943), русский политический деятель, историк и публицист. Министр иностранных дел Временного правительства в 1917 году. С 1916 г. почётный доктор Кембриджского университета.
© РИА Новости
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Фигуру П. Н. Милюкова - главы партии конституционных демократов (кадетов) - считали одной из наиболее влиятельных в российской оппозиции еще в 1916 году. Однака за несколько месяцев революционного 1917-го Милюков - либерал, представитель элиты и, главное, сторонник продолжения войны - растерял всё своё влияние. Будучи слишком демократом для царского правительства, Павел Николаевич оказался слишком "барином" для революционных масс.
© Фото : Public domain О том, что именно Мануйлову - до 1911 года ректору Московского университета - следует занять пост министра просвещения в революционном правительстве, говорили еще в 1915 году, когда проекты "ответственного министерства", то есть парламентской формы правления, только обсуждались. Весьма скептически настроенный по отношению к революции в целом, на своем посту Мануйлов успел восстановить университетскую автономию и подготовить орфографическую реформу. Ту самую, которую с садистским удовольствием воплотили большевики год спустя.Мануйлов Александр Аполлонович, министр народного просвещения Временного правительства
© Фото : Public domain
О том, что именно Мануйлову - до 1911 года ректору Московского университета - следует занять пост министра просвещения в революционном правительстве, говорили еще в 1915 году, когда проекты "ответственного министерства", то есть парламентской формы правления, только обсуждались. Весьма скептически настроенный по отношению к революции в целом, на своем посту Мануйлов успел восстановить университетскую автономию и подготовить орфографическую реформу. Ту самую, которую с садистским удовольствием воплотили большевики год спустя.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкБлестящий оратор, Александр Керенский считался одним из самых сильных действующих лиц революции. И до осени 1917 года его звезда уверенно восходила. Сблокировавшись с некоторыми влиятельными "силовиками" - прежде всего, с генералом Лавром Корниловым - Керенский до поры до времени заставил замолчать левые партии. Однако, как оказалось, не надолго.Члены Временного правительства во главе с Александром Федоровичем Керенским.
© РИА Новости
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Блестящий оратор, Александр Керенский считался одним из самых сильных действующих лиц революции. И до осени 1917 года его звезда уверенно восходила. Сблокировавшись с некоторыми влиятельными "силовиками" - прежде всего, с генералом Лавром Корниловым - Керенский до поры до времени заставил замолчать левые партии. Однако, как оказалось, не надолго.
© Фото : Public domainНиколай Некрасов, депутат Государственной Думы от партии кадетов, был почти социал-демократом по своим взглядам, но всегда оставался в публичном поле, никогда не был подпольщиком. Это его, в конце концов, и погубило: имея все возможности эмигрировать, Некрасов выбрал остаться - и подвергся, разумеется, репрессиям при новом порядке. После нескольких арестов, завершившихся благополучно, он прошел лагеря 1930-х - также выйдя на свободу и даже взятый на службу одним из руководителей Волголага. Но в 1940-м году следующий арест все же завершился расстрелом.Некрасов Николай Виссарионович, министр путей сообщения и финансов Временного правительства
© Фото : Public domain
Николай Некрасов, депутат Государственной Думы от партии кадетов, был почти социал-демократом по своим взглядам, но всегда оставался в публичном поле, никогда не был подпольщиком. Это его, в конце концов, и погубило: имея все возможности эмигрировать, Некрасов выбрал остаться - и подвергся, разумеется, репрессиям при новом порядке. После нескольких арестов, завершившихся благополучно, он прошел лагеря 1930-х - также выйдя на свободу и даже взятый на службу одним из руководителей Волголага. Но в 1940-м году следующий арест все же завершился расстрелом.
© Государственный музей политической истории РоссииСимволика Временного правительства отчасти была традиционной, но даже при беглом взгляде очевидно, что многие приемы этой стилистики были унаследованы большевиками.Плакат с портретами членов временного правительства. 1917 год
© Государственный музей политической истории России
Символика Временного правительства отчасти была традиционной, но даже при беглом взгляде очевидно, что многие приемы этой стилистики были унаследованы большевиками.
© Фото : Public domainТерещенко, владелец сахарных заводов и крупных плантаций - один из ключевых представителей "большого бизнеса" старой России во Временном правительстве. При князе Львове он был министром финансов, после низложения Милюкова он стал министром иностранных дел. После революции этот - несомненно, один из самых расчетливых членов Временного правительства - эмигрировал во Францию, где продолжил карьеру предпринимателя.Терещенко Михаил Иванович, министр финансов, затем иностранных дел Временного правительства
© Фото : Public domain
Терещенко, владелец сахарных заводов и крупных плантаций - один из ключевых представителей "большого бизнеса" старой России во Временном правительстве. При князе Львове он был министром финансов, после низложения Милюкова он стал министром иностранных дел. После революции этот - несомненно, один из самых расчетливых членов Временного правительства - эмигрировал во Францию, где продолжил карьеру предпринимателя.
© Фото : Public domainЕще один промышленник (в данном случае, текстильный фабрикант из Костромской губернии), Коновалов пытался наладить взаимоотношения между революционными по своей природе рабочими и предпринимателями-промышленниками. Однако несмотря на хорошие таланты дипломата и опыт решения трудовых конфликтов, сделать что-либо значительное ему не удалось. Ушел в отставку весной 1917 года.Министр торговли и промышленности Временного правительства Александр Коновалов
© Фото : Public domain
Еще один промышленник (в данном случае, текстильный фабрикант из Костромской губернии), Коновалов пытался наладить взаимоотношения между революционными по своей природе рабочими и предпринимателями-промышленниками. Однако несмотря на хорошие таланты дипломата и опыт решения трудовых конфликтов, сделать что-либо значительное ему не удалось. Ушел в отставку весной 1917 года.
© Фото : public domainЛидер партий "Союз 17 октября" и "Либеральная республиканская партия России", Александр Иванович Гучков в первом составе Временного правительства курировал военное и морское министерство. Гучков - один из тех, кто принимал в Пскове отречение от престола Николая II. В мае, однако, покинул Временное правительство вместе с П. Н. Миллюковым, как сторонник продолжения войны.Российский государственный и политический деятель Александр Иванович Гучков
© Фото : public domain
Лидер партий "Союз 17 октября" и "Либеральная республиканская партия России", Александр Иванович Гучков в первом составе Временного правительства курировал военное и морское министерство. Гучков - один из тех, кто принимал в Пскове отречение от престола Николая II. В мае, однако, покинул Временное правительство вместе с П. Н. Миллюковым, как сторонник продолжения войны.
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Пока кадеты входили во Временное правительство (до мая 1917-го), управляющим делами там был Набоков. С лидером кадетов соглашался не во всем. Среди прочего, пытался убедить Милюкова, что "война осталась чуждой русскому народу, что он ведет ее нехотя, из-под палки". Будучи дисциплинированным членом партии, Владимир Дмитриевич тем не менее всегда оставался фигурой самостоятельной. Отсюда и некоторые "странности" в воспоминаниях мемуаристов. По одной версии, это единственный кадет, которому симпатизировал Керенский. С другой стороны, кадет Набоков, выступая на государственном совещании в августе 1917 года, фактически согласился с генералом Корниловым

После Октября отправился в Крым, где согласился войти в тамошнее кадетское правительство, став министром юстиции.

Делал то, что было возможно в тогдашней ситуации, иронично называя себя министром "минимальной справедливости". Крымское правительство активно сотрудничало с командованием союзнической эскадры, но, несмотря на это, министры с трудом добились пропуска на военные суда, чтобы эмигрировать. Французские власти в Севастополе соглашались их эвакуировать лишь за "выкуп" — и потребовали отдать им немалую часть государственных средств. Более того, пока шла ревизия финансовых дел правительства, французы министров просто арестовали — как потенциальных воров, чтобы те не могли ничего утаить. Как вспоминал Набоков, французский адмирал Амет держался грубо, так "третировал Россию", что Владимир Дмитриевич готов был броситься за борт.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкПредставители союзников Антанты во время интервенции в Россию в 1918-1920 годах
© РИА Новости
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Представители союзников Антанты во время интервенции в Россию в 1918-1920 годах
  

К счастью, не бросился, а отплыл с сыном — будущим писателем — в эмиграцию. В Лондоне жил на пенсию от английского правительства и вместе с Милюковым издавал журнал New Russia. Многие вспоминают подробный ответ Набокова на книгу "Россия во мгле" Герберта Уэллса. Тогда она вызвала огромное негодование у русских эмигрантов. 

Погиб Владимир Дмитриевич в 1922-м, защищая Павла Милюкова, когда тот в Берлине читал лекцию "Америка и восстановление России". Стреляли два монархиста-черносотенца Шабельский-Борк и Таборицкий.

Как утверждали на суде, хотели отомстить за оскорбление императрицы.

Это возможно, ведь кадет Милюков часто портил настроение государыне.  Первым стрелял Шабельский-Борк, но промахнулся, хотя палил из двух стволов. Набоков набросился на террориста и повалил его на пол. А второй — Таборицкий — выстрелил Набокову в спину. Кстати, оба монархиста-черносотенца позже стали русскими фашистами и верно служили Гитлеру.

© Фото : Public domainНабоков Владимир Дмитриевич в форме поручика Русской Императорской Армии. 9 января 1914 года
© Фото : Public domain
Набоков Владимир Дмитриевич в форме поручика Русской Императорской Армии. 9 января 1914 года

Вероятно, Набоков в своих белых гетрах на митингах, правда, выглядел нелепо. Не исключено, что и в душе был барином. Вот только душа у русского человека большая. Он и барин, он и демократ. Он и западник, он и патриот.

А если надо, не колеблясь, пойдет и на пистолет.

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