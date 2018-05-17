Владимир Набоков. Демократ в белых гетрах
Сейчас в памяти у большинства остался лишь один из Набоковых — автор "Лолиты" Владимир Владимирович. Между тем у него был брат Константин — русский посланник в Лондоне после Февральской революции. И еще один брат Сергей — последний действующий курляндский губернатор. А их дед был сенатором и министром. Да еще дядя — композитор, писавший музыку для Дягилева и друживший с Гершвиным. А между министром-дедом и сыновьями (писателем, губернатором и дипломатом) есть, разумеется, еще одно звено — отец Владимир Дмитриевич Набоков, один из создателей кадетской партии. О нем и речь.
Конституционно-демократическая партия, появившаяся на свет в 1905 году, родом из либерального земства.
Земство долго пыталось, не влезая в политические дрязги, просто лечить, учить и строить, однако в рамках самодержавия делать это без политики оказалось трудно. Набоков вошел в самый первый состав ЦК, а затем много лет был заместителем председателя партии. Некоторые тезисы кадетов реальная жизнь подкорректировала. Изначально партия провозгласила себя внеклассовой, однако ни пролетарий, ни крестьянин в нее не пошел. Не помогло даже то, что к первоначальному названию добавили "Партия народной свободы" — посчитали, так низам будет понятнее. Для русских марксистов кадеты были партией "буржуйской" и соглашательской.
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Государственная дума Российской империи. Кадры заседаний
Первое верно лишь отчасти: партия была скорее либерально-интеллигентской. "Буржуинов" в ней действительно хватало, однако если приемлем термин "военная интеллигенция", то в данном случае уместно говорить о "торгово-промышленной интеллигенции". Членство в партии определял не счет в банке, а либеральные идеи, "передовой" взгляд на политическое и экономическое устройство общества. Образцом для подражания был Запад, а конкретно для лидера кадетов Павла Милюкова — Великобритания. То, что сын министра юстиции Дмитрия Набокова и баронессы Марии фон Корф Владимир Набоков (сам к тому времени уже известный юрист и камер-юнкер) стал одним из основателей этой партии, закономерно. Он из "передовых" интеллигентов, в юности шумел на студенческих сходках, требуя свобод.
Обвинять кадетов в соглашательстве тоже не стоит.
Как и любая партия, они приспосабливались к обстоятельствам и при необходимости сдавали временно назад, но всегда оставались верными изначально провозглашенным принципам. Идее, что все судьбоносные вопросы России должно решить демократически избранное Учредительное собрание, партия не изменяла. И до революции, и войдя в состав Временного правительства, и уже в эмиграции. Октябрьский манифест 1905 года "О даровании народу прав и свобод" кадеты приветствовали, но даже малейшей эйфории документ у них не вызвал. Как говорил Милюков: "Ничего не изменилось, война продолжается".
Октябрьский манифест, изданный Николаем II России. 18 октября 1905 года
Война за власть была и в Думе, и на митингах. Везде Владимир Набоков был на передовой, одним из главных ораторов партии. Его фразы цитировала вся русская интеллигенция: "Исполнительная власть да покорится власти законодательной".
Однако если в Думе Набоков был уместен, то на улице — нет.
Из книги "Ораторы и массы" Ивана Куторга, очевидца тех событий: "Как только появлялась на массовом митинге его стройная фигура со спокойными, барственными, уверенными движениями, одетая в безукоризненный костюм английского покроя, так сразу "революционная демократия" всеми своими фибрами ощущала чужого. Мало того что чужой — явно непреодолимо враждебный. Помню на одном таком митинге Набокова в изящных белых гетрах, считавшихся тогда атрибутом дипломатического сословия. Я видел, что эти злосчастные гетры буквально околдовали моих соседей, с ненавистью смотревших на ноги Набокова".
Всё начиналось с мирного требования хлеба. Для семей защитников Родины. Святое дело — и совершенно не претендовавшее на потрясение основ.
Восьмого марта — в женский день, уже тогда пользовавшийся популярностью — перед победившим революционным правительством женщины поставили уже политические вопросы.
И все-таки большинство протестующих надеялись, что к успеху можно прийти мирным путем. Народ, земля, свобода, мир — что здесь плохого? Только хорошее!
Демонстрации солдат, которые во многом сделали возможной Февральскую революцию, имели целью привлечь внимания к нуждам фронтовиков: в конечном итоге, требовали мира, прекращения бессмысленной, по мнению солдат, окопной войны.
Вместе с солдатами "авангард революции" составили рабочие - в том числе самые высококвалифицированные, как сотрудники ювелирного завода Фаберже. Требования были социальными, но жесткими — например, 8-часовой рабочий день. Таких норм рабочего времени к 1917 году не было еще ни в одной стране мира.
И вот — в февральских митингах и демонстрациях замелькало роковое "Долой монархию"...
Общественный консенсус тогда заключался в том, что необходимо созвать Учредительное собрание, которое выбрало бы для России форму правления и учредило Конституцию. К этому добавлялись требования мира и обобществления земельных угодий.
Впрочем, вопрос о том, продолжать ли войну или заключать немедленный мир с Германией, стал яблоком раздора среди победивших революционеров. Часть демонстраций ходила с пацифистскими лозунгами, их оппоненты требовали войны до победного конца.
Напрасно самые благоразумные из демократов призывали всех "сплотиться сильнее, чтобы сберечь свободу". Как показала история, это и вправду было необходимо, но призывов никто не услышал.
Тех, кто стоял скорее за свободу, чем за победу — было численно больше. А главное - среди них было много вооруженных солдат, которым война действительно надоела.
Но и среди фронтовиков - даже получивших ранения на войне — очень многие стояли за войну до победного конца. Впрочем, эти люди свое отвоевали в любом случае.
Так называемая "препроводительная нота" министра иностранных дел Временного правительства П. Н. Милюкова была призвана успокоить союзников России по Первой мировой войне — прежде всего Англию и Францию — по поводу возможного выхода России из войны. Из этой ноты следовало, что война будет продолжаться. Массовые протесты революционных солдат, последовавшие 20 апреля (3 мая), обрушили Временное правительство, в результате чего в следующий его состав вошли социалисты.
На фоне кризисов, сотрясавших правительство, укреплялась система профсоюзов и Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Язык лозунгов этих организаций был уже чисто марксистский. Появляется лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь", ранее маркировавший узкую нишу марксистов — социал-демократов.
Самой удобной мишенью для обвинений во всех трудностях даже в мае 1917 года остается низложенный Николай II.
Весной 1917 года все еще голодно. Поэтому лозунги о прибавлении пайка сопровождаются новой надеждой — призывам к власти советов. И впрямь, это средство от голода еще не было опробовано.
Свобода. Земля. Обновление. Этого хотели страстно и хотели практически все. Французская революция, строчка из гимна которой стала лозунгом, была желанным образцом — несмотря на изученные уже "издержки".
Матросы среди революционеров были наиболее радикальным отрядом. Они требуют отставки уже Временного правительства ("министров-капиталистов" следует, видимо, заменить на социалистов), а еще лучше — передачи власти советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Повестка дня неумолимо катится к Октябрю...
Первый день новой эры: Петроград в руках большевиков. На повестке дня — расправа с "правыми", сторонниками Корнилова и Каледина, пытавшимися совладать с социалистами летом 1917 года.
Следующая цель — которая, как казалось, тоже близка - коммунизм, общество будущего, где были бы побеждены частная собственность, семья и другие пережитки традиционного общества. На скорую руку, как мы знаем, удалось воплотить лишь коммунизм военный.
Победителем 1917 года стал лозунг "Вся власть Советам".
Впрочем, это было бедой всех кадетских лидеров, улица в каждом из них видела барственные белые гетры. Большевики тогда в пиаре разбирались лучше. Из пломбированного вагона на Финляндском вокзале Ленин вышел в котелке, а вот на броневик залез уже в рабочей кепке. Милюков и Набоков, полагаю, так в белых гетрах и влезли. Если бы, конечно, им могла прийти в голову сама мысль забраться на броневик. Однако и "барин" Набоков испытал на себе невзгоды оппозиционера, даже отсидел три месяца в питерских "Крестах" за то, что подписал "Выборгское воззвание" — протест против разгона Думы. Чина камер-юнкера его, разумеется, тоже лишили.
Набоков упорно и деятельно готовил падение царизма, но после отречения Николая II был, похоже, в смятении.
Именно ему пришлось составлять акт следующего отречения — Михаила Александровича. Документ по поручению партии юрист Набоков составил, однако сам был уверен, что восшествие Михаила на престол юридически невозможно. А с другой стороны, заявлял: "Если б династия удержалась на троне, власть и ее престиж были бы сохранены. Но я не вижу, каким образом это удалось бы Временному правительству без монарха". Впрочем, сумятица в головах — характерная черта любой революции.
Петроград, июнь 1917 года. "Средний" состав Временного правительства: уже с Керенским, еще с князем Львовым. У этого состава, возможно, были шансы выполнить свое предназначение.
Кандидатура Львова устраивала почти всех - если брать в расчет только традиционную элиту России. Но традиционные элиты в 1917 году решали катастрофически мало.
Первое заседание Временного правительства в Мариинском дворце.
Справа налево: министр торговли и промышленности А.И. Коновалов, министр земледелия А.И. Шингарев, министр путей сообщения Н.В. Некрасов, министр иностранных дел П.Н. Милюков; председатель Совета министров князь Г.Е. Львов; министр юстиции А.Ф. Керенский; министр финансов М.И. Терещенко; государственный контролер И.В. Годнев; министр народного просвещения А.А. Мануйлов; товарищ министра внутренних дел Д.М. Щепкин. Петроград. Март 1917 года.
Фигуру П. Н. Милюкова - главы партии конституционных демократов (кадетов) - считали одной из наиболее влиятельных в российской оппозиции еще в 1916 году. Однака за несколько месяцев революционного 1917-го Милюков - либерал, представитель элиты и, главное, сторонник продолжения войны - растерял всё своё влияние. Будучи слишком демократом для царского правительства, Павел Николаевич оказался слишком "барином" для революционных масс.
О том, что именно Мануйлову - до 1911 года ректору Московского университета - следует занять пост министра просвещения в революционном правительстве, говорили еще в 1915 году, когда проекты "ответственного министерства", то есть парламентской формы правления, только обсуждались. Весьма скептически настроенный по отношению к революции в целом, на своем посту Мануйлов успел восстановить университетскую автономию и подготовить орфографическую реформу. Ту самую, которую с садистским удовольствием воплотили большевики год спустя.
Блестящий оратор, Александр Керенский считался одним из самых сильных действующих лиц революции. И до осени 1917 года его звезда уверенно восходила. Сблокировавшись с некоторыми влиятельными "силовиками" - прежде всего, с генералом Лавром Корниловым - Керенский до поры до времени заставил замолчать левые партии. Однако, как оказалось, не надолго.
Николай Некрасов, депутат Государственной Думы от партии кадетов, был почти социал-демократом по своим взглядам, но всегда оставался в публичном поле, никогда не был подпольщиком. Это его, в конце концов, и погубило: имея все возможности эмигрировать, Некрасов выбрал остаться - и подвергся, разумеется, репрессиям при новом порядке. После нескольких арестов, завершившихся благополучно, он прошел лагеря 1930-х - также выйдя на свободу и даже взятый на службу одним из руководителей Волголага. Но в 1940-м году следующий арест все же завершился расстрелом.
Символика Временного правительства отчасти была традиционной, но даже при беглом взгляде очевидно, что многие приемы этой стилистики были унаследованы большевиками.
Терещенко, владелец сахарных заводов и крупных плантаций - один из ключевых представителей "большого бизнеса" старой России во Временном правительстве. При князе Львове он был министром финансов, после низложения Милюкова он стал министром иностранных дел. После революции этот - несомненно, один из самых расчетливых членов Временного правительства - эмигрировал во Францию, где продолжил карьеру предпринимателя.
Еще один промышленник (в данном случае, текстильный фабрикант из Костромской губернии), Коновалов пытался наладить взаимоотношения между революционными по своей природе рабочими и предпринимателями-промышленниками. Однако несмотря на хорошие таланты дипломата и опыт решения трудовых конфликтов, сделать что-либо значительное ему не удалось. Ушел в отставку весной 1917 года.
Лидер партий "Союз 17 октября" и "Либеральная республиканская партия России", Александр Иванович Гучков в первом составе Временного правительства курировал военное и морское министерство. Гучков - один из тех, кто принимал в Пскове отречение от престола Николая II. В мае, однако, покинул Временное правительство вместе с П. Н. Миллюковым, как сторонник продолжения войны.
Пока кадеты входили во Временное правительство (до мая 1917-го), управляющим делами там был Набоков. С лидером кадетов соглашался не во всем. Среди прочего, пытался убедить Милюкова, что "война осталась чуждой русскому народу, что он ведет ее нехотя, из-под палки". Будучи дисциплинированным членом партии, Владимир Дмитриевич тем не менее всегда оставался фигурой самостоятельной. Отсюда и некоторые "странности" в воспоминаниях мемуаристов. По одной версии, это единственный кадет, которому симпатизировал Керенский. С другой стороны, кадет Набоков, выступая на государственном совещании в августе 1917 года, фактически согласился с генералом Корниловым.
После Октября отправился в Крым, где согласился войти в тамошнее кадетское правительство, став министром юстиции.
Делал то, что было возможно в тогдашней ситуации, иронично называя себя министром "минимальной справедливости". Крымское правительство активно сотрудничало с командованием союзнической эскадры, но, несмотря на это, министры с трудом добились пропуска на военные суда, чтобы эмигрировать. Французские власти в Севастополе соглашались их эвакуировать лишь за "выкуп" — и потребовали отдать им немалую часть государственных средств. Более того, пока шла ревизия финансовых дел правительства, французы министров просто арестовали — как потенциальных воров, чтобы те не могли ничего утаить. Как вспоминал Набоков, французский адмирал Амет держался грубо, так "третировал Россию", что Владимир Дмитриевич готов был броситься за борт.
Представители союзников Антанты во время интервенции в Россию в 1918-1920 годах
К счастью, не бросился, а отплыл с сыном — будущим писателем — в эмиграцию. В Лондоне жил на пенсию от английского правительства и вместе с Милюковым издавал журнал New Russia. Многие вспоминают подробный ответ Набокова на книгу "Россия во мгле" Герберта Уэллса. Тогда она вызвала огромное негодование у русских эмигрантов.
Погиб Владимир Дмитриевич в 1922-м, защищая Павла Милюкова, когда тот в Берлине читал лекцию "Америка и восстановление России". Стреляли два монархиста-черносотенца Шабельский-Борк и Таборицкий.
Как утверждали на суде, хотели отомстить за оскорбление императрицы.
Это возможно, ведь кадет Милюков часто портил настроение государыне. Первым стрелял Шабельский-Борк, но промахнулся, хотя палил из двух стволов. Набоков набросился на террориста и повалил его на пол. А второй — Таборицкий — выстрелил Набокову в спину. Кстати, оба монархиста-черносотенца позже стали русскими фашистами и верно служили Гитлеру.
Набоков Владимир Дмитриевич в форме поручика Русской Императорской Армии. 9 января 1914 года
Вероятно, Набоков в своих белых гетрах на митингах, правда, выглядел нелепо. Не исключено, что и в душе был барином. Вот только душа у русского человека большая. Он и барин, он и демократ. Он и западник, он и патриот.
А если надо, не колеблясь, пойдет и на пистолет.
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