Граждане США во время КК-2017 взяли 120 бесплатных билетов на поезда

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Болельщики из США во время Кубка конфедераций, который прошёл в России, оформили 120 билетов на бесплатные поезда, Ирака — 98, Сирии — 50, следует из материалов АНО "Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ".

Дирекция в среду озвучила результаты работы бесплатного транспорта для болельщиков во время проведения Кубка конфедераций-2017, в том числе по бесплатному проезду поездами.

Всего за время Кубка конфедераций болельщики оформили 60,382 тысячи билетов на бесплатные поезда. В частности, 55,255 тысячи — из России, более 5 тысяч билетов оформили граждане иностранных государств.

Согласно данным дирекции, болельщики из Чили оформили 3108 билетов на бесплатные поезда РЖД, Мексики — 426, из Вьетнама — 193, Германии — 142, Камеруна — 137, Китая — 128 и т.д.

"У нас воспользовались бесплатными поездами болельщиками более, чем из 100 стран", — сообщил на брифинге в среду глава дирекции Терентий Мещеряков.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>