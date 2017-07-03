МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Перед стартом Кубка конфедераций многие болельщики размышляли, стоит ли ехать в Россию. Хулиганы, расизм, угрюмые россияне — это беспокоило людей, но волновались они понапрасну, пишут иностранные СМИ.

Корреспонденты журнала FourFourTwo пообщались с австралийскими болельщиками, проделавшими большой путь, чтобы попасть в Россию.

"Россия — это фантастика. Перед поездкой я очень беспокоился: опасался краж, хулиганов, да и добраться не просто. Но наша поездка была просто потрясающей. Россияне были невероятно дружелюбны, рядом всегда были волонтеры. Мы обязательно вернемся", — рассказывает собеседник издания.

Остались довольны турниром и футболисты австралийской сборной. "Организация на высочайшем уровне. Поле в Санкт-Петербурге было немного скользким, но газон на стадионе в Сочи — один из лучших, на котором я когда-либо играл", — сказал защитник Трент Сейнсбери.

По информации источников спортивного канала ESPN, на две базы в Сочи претендуют сразу четырнадцать потенциальных участников Чемпионата мира.

Как отмечает британский телеканал SkySports, перед началом турнира ФИФА проинструктировала арбитров — останавливать матч при малейшем намеке на расистские выкрики с трибун или какие-либо проявления дискриминации. Инструкция не пригодилась.

"Нас приняли очень хорошо, не было никаких проблем. Я думаю, что россияне — очень хорошие люди. Все отлично", — заявил в эфире канала один из болельщиков сборной Камеруна. "Я не видел каких-либо проявлений расизма. Мы отлично проводим время, здесь все сделано для того, что мы чувствовали себя хорошо", — сказали каналу болельщики чилийской сборной.

"Беспорядков и близко нет. Русские хулиганы? Разумеется, они существуют, но не здесь и не сейчас. Возможно, они засели в районе Волги и ждут англичан, а может быть, они готовились только к игре "на чужом поле" (как во время Евро-16 во Франции), понимая, что если они попробуют провернуть такое в России, их следующим пунктом назначения может стать Сибирь", — иронизирует автор заметки в австралийском издании The Courier Mail.

В Москве матчи турнира проводились на стадионе московского "Спартака". Обозреватель портала goal.com Джо Райт добирался до арены на метро, и поездка стала для него настоящим культурным приключением.

"Большинство подземок сделаны для того, чтобы как можно быстрее добраться из точки А в точку Б. Но в Москве все иначе. Здесь метро это карнавал различных архитектурных стилей — от барокко до ар-деко и футуризма", — пишет он.

Побывал журналист и в Казани. "В столице Татарстана много невероятных мест, включая казанский Кремль, мечеть Кул-Шариф, башня Сююмбике, но ни одно из них не расскажет вам о характере этого потрясающе разнообразного города лучше Семейного центра Казани. <…> Броский снаружи, но с настоящим человеческим чувством внутри, и это — идеальное описание региона", — считает Райт.

Кубок конфедераций стал своего рода проверкой готовности России к Чемпионату мира-2018, отмечается в статье японского издания "Нихон кэйдзай" . "Не очень правильно использовать слово "поразительно", но это мероприятие проходит гладко. Еще не было ни одного случая, чтобы прессе приходилось дожидаться автобуса, который так и не пришел, как это было во время ЧМ в ЮАР и Бразилии", — говорится в материале.

Интересную аналогию с бразильским мундиалем проводит немецкое издание Munchner Merkur. Так, в Бразилии повсюду были "кусачие переносчики вируса Зика" — комары, и из-за них туриста приходилось в жару носить брюки и рубашки длинными рукавами. В России, а именно, в Сочи ситуация иная. "Вечером в отеле мы оставляли открытым окно при включенном свете, но нас не потревожило ни одно жужжащее насекомое. <…> У Путина под контролем все, даже фауна", — резюмирует немецкий журналист.