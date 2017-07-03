МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Перед стартом Кубка конфедераций многие болельщики размышляли, стоит ли ехать в Россию. Хулиганы, расизм, угрюмые россияне — это беспокоило людей, но волновались они понапрасну, пишут иностранные СМИ.
Корреспонденты журнала FourFourTwo пообщались с австралийскими болельщиками, проделавшими большой путь, чтобы попасть в Россию.
"Россия — это фантастика. Перед поездкой я очень беспокоился: опасался краж, хулиганов, да и добраться не просто. Но наша поездка была просто потрясающей. Россияне были невероятно дружелюбны, рядом всегда были волонтеры. Мы обязательно вернемся", — рассказывает собеседник издания.
Остались довольны турниром и футболисты австралийской сборной. "Организация на высочайшем уровне. Поле в Санкт-Петербурге было немного скользким, но газон на стадионе в Сочи — один из лучших, на котором я когда-либо играл", — сказал защитник Трент Сейнсбери.
По информации источников спортивного канала ESPN, на две базы в Сочи претендуют сразу четырнадцать потенциальных участников Чемпионата мира.
Как отмечает британский телеканал SkySports, перед началом турнира ФИФА проинструктировала арбитров — останавливать матч при малейшем намеке на расистские выкрики с трибун или какие-либо проявления дискриминации. Инструкция не пригодилась.
"Нас приняли очень хорошо, не было никаких проблем. Я думаю, что россияне — очень хорошие люди. Все отлично", — заявил в эфире канала один из болельщиков сборной Камеруна. "Я не видел каких-либо проявлений расизма. Мы отлично проводим время, здесь все сделано для того, что мы чувствовали себя хорошо", — сказали каналу болельщики чилийской сборной.
"Беспорядков и близко нет. Русские хулиганы? Разумеется, они существуют, но не здесь и не сейчас. Возможно, они засели в районе Волги и ждут англичан, а может быть, они готовились только к игре "на чужом поле" (как во время Евро-16 во Франции), понимая, что если они попробуют провернуть такое в России, их следующим пунктом назначения может стать Сибирь", — иронизирует автор заметки в австралийском издании The Courier Mail.
В Москве матчи турнира проводились на стадионе московского "Спартака". Обозреватель портала goal.com Джо Райт добирался до арены на метро, и поездка стала для него настоящим культурным приключением.
"Большинство подземок сделаны для того, чтобы как можно быстрее добраться из точки А в точку Б. Но в Москве все иначе. Здесь метро это карнавал различных архитектурных стилей — от барокко до ар-деко и футуризма", — пишет он.
Интересную аналогию с бразильским мундиалем проводит немецкое издание Munchner Merkur. Так, в Бразилии повсюду были "кусачие переносчики вируса Зика" — комары, и из-за них туриста приходилось в жару носить брюки и рубашки длинными рукавами. В России, а именно, в Сочи ситуация иная. "Вечером в отеле мы оставляли открытым окно при включенном свете, но нас не потревожило ни одно жужжащее насекомое. <…> У Путина под контролем все, даже фауна", — резюмирует немецкий журналист.