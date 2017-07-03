Спасибо, Russia: сборная Германии выиграла Кубок конфедераций

МОСКВА, 3 июл – Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Кубок конфедераций 2017 года по футболу завершен — тем самым, Россия на практике сдала главный тест перед проведением чемпионата мира-2018. Все – от болельщиков до самих футболистов, главных тренеров и руководителей Международной федерации футбола (ФИФА) – организацией турнира остались довольны, а победила на нем сборная Германии.
"Германия, победив здесь, осталась лучшей на данный момент, это значит многое, — сказал Лёв на пресс-конференции после финала. — Особенно в свете того, что у нас выиграли молодые игроки. Это уникально для немецкого футбола, выдающийся успех. Парни с маленьким международным опыт, но здесь они сыграли на высшем футбольном уровне. Наша цель состоит в том, чтобы развивать молодые таланты, чтобы у игроков был опыт игры на таких турнирах. И мы этой цели добились".
Роналду как сама жизнь
"Нужно на таком же уровне проводить чемпионат мира", — уверенно заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко, добавив, что мундиаль организовать "на порядок сложнее будет". "Но надеюсь, что мы справимся", — подчеркнул он же, в чем сомнений ни у кого не возникло.
"Москва – прекрасный город, организация потрясающая. Очень хорошие стадионы", — поделился восторгом главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио. А рулевой португальцев Фернанду Сантуш и вовсе поздравил россиян с инфраструктурными достижениями. "Россия, я поздравляю вас с успешным проведением Кубка конфедераций! Все прошло отлично", — заявил тренер бронзовых призеров турнира.
Португальцев вел по большей части турнира ее капитан Криштиану Роналду. Который, правда, закончил выступление после полуфинала, в котором его команда по пенальти уступила чилийцам. Сначала мир аплодировал чилийскому вратарю Клаудио Браво, он восстановился после травмы прямо в России, подключился к играм уже по ходу Кубка, а в серии пенальти против португальцев не позволил сопернику забить ни разу! Но потом тот же мир стал поздравлять Роналду с пополнением в семье — двойню игроку родила суррогатная мать. Звезда мадридского "Реала" отправился к новорожденным после полуфинала и уже успел порадовать своих поклонников совместным фото.
Хозяева собрались сделать еще шаг вперед
Сборная России не смогла пробиться в плей-офф турнира, добившись победы над командой Новой Зеландии, уступив с минимальным счетом в бескомпромиссной борьбе португальцам (0:1) и проиграв в заключительной встрече мексиканцам (1:2). Но главный тренер россиян Станислав Черчесов с оптимизмом смотрит в будущее. "Команда сделала шаг вперед. Спросим с себя, что мы не так сделали. Пообщаемся с ребятами, потому что сейчас не время делиться соображениями. Надеемся, что все игроки, которые были здесь, будут прибавлять. У нас процентов 75 не играли на крупных турнирах. Надеюсь, и новые имена появятся. И будем делать следующий шаг вперед, надеюсь, нам это удастся", — сделал вывод Черчесов.
Четыре города, и в каждом история
Кубок конфедераций прошел в четырех российских городах на стадионах, которые примут матчи чемпионата мира – в Москве на стадионе "Спартак", в городе на Неве на арене "Санкт-Петербург", в столице Татарстана на "Казань Арене" и в Сочи на олимпийском стадионе "Фишт".
Арена в Петербурге помимо финала порадовала зрителей первой победой сборной России в матче открытия над командой Новой Зеландии (2:0), а также разгромом тех же новозеландцев португальцами (0:4).
На сочинском "Фиште" поклонники футбола впервые оценили реальные возможности невероятно боевитой сборной Австралии, которая не сдавалась ни на минуту ни в одной из встреч. "Соккеруз" доказали в России, что они в полной мере готовы конкурировать с лучшими сборными мира, несмотря на довольно скромный в плане клубного представительства состав. На побережье Черного моря впервые предстала перед зрителями обновленная команда Германии, которая несомненно будет являться одной из самых грозных сил чемпионата мира.
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5.9%Следил(а) только за встречами с участием нашей сборной
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На стадионе "Спартак" в Москве сборная России показала великолепный второй тайм против команды Португалии. "Мы создали несколько моментов, но не завершили", — посетовал главный тренер Станислав Черчесов, но его команду зрители провожали в тот вечер аплодисментами. Матч за третье место Португалия – Мексика тоже прошел на "Спартаке", включил в себя отменную игру вратаря мексиканцев Гильермо Очоа и удаление главного тренера этой команды Осорио.
VAR — то помощь, то вред
В матче группового этапа Португалия – Мексика (2:2) впервые на турнире была применена система видеопомощи арбитрам (VAR). В первом тайме был отменен гол португальцев из-за офсайда. Аналогичная ситуация повторилась уже в следующем матче Чили – Камерун, когда был отменен гол чилийцев, а далее VAR применялась уже регулярно.
Кубок конфедераций завершен, но по поводу его целесообразности существует дискуссия, о которой ранее заявил глава ФИФА Инфантино. "Будущее Кубка конфедераций — это финал, который будет сыгран, и матч за 3-е место. После этого мы будем анализировать", — отметил Инфантино.
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