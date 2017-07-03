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Кубок конфедераций FIFA 2017 в России

Спасибо, Russia: сборная Германии выиграла Кубок конфедераций

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Кубок конфедераций - 2017 (267)
00:5103.07.2017
(обновлено: 00:52 03.07.2017)
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© РИА Новости . Александр ВильфСборная Германии выиграла КК, 2 июля 2017Сборная Германии выиграла КК, 2 июля 2017
© РИА Новости . Александр Вильф

МОСКВА, 3 июл – Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Кубок конфедераций 2017 года по футболу завершен — тем самым, Россия на практике сдала главный тест перед проведением чемпионата мира-2018. Все – от болельщиков до самих футболистов, главных тренеров и руководителей Международной федерации футбола (ФИФА) – организацией турнира остались довольны, а победила на нем сборная Германии.

Футболист сборной Германии Юлиан Дракслер перед началом матча 1/2 финала Кубка конфедераций-2017 по футболу между Германией и Мексикой
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дракслер признан самым ценным футболистом Кубка конфедераций
Действующие чемпионы мира немцы одолели в воскресенье на стадионе "Санкт-Петербург" в финальном матче команду Чили со счетом 1:0. Третье место завоевала сборная Португалии, победившая в тот же день на арене "Спартак" в Москве команду Мексики (2:1).

"Германия, победив здесь, осталась лучшей на данный момент, это значит многое, — сказал Лёв на пресс-конференции после финала. — Особенно в свете того, что у нас выиграли молодые игроки. Это уникально для немецкого футбола, выдающийся успех. Парни с маленьким международным опыт, но здесь они сыграли на высшем футбольном уровне. Наша цель состоит в том, чтобы развивать молодые таланты, чтобы у игроков был опыт игры на таких турнирах. И мы этой цели добились".

© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкФутбол. Кубок конфедераций-2017. Церемония награждения
© РИА Новости / Владимир Песня
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Футбол. Кубок конфедераций-2017. Церемония награждения

Роналду как сама жизнь

"Нужно на таком же уровне проводить чемпионат мира", — уверенно заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко, добавив, что мундиаль организовать "на порядок сложнее будет". "Но надеюсь, что мы справимся", — подчеркнул он же, в чем сомнений ни у кого не возникло.

Болельщик сборной Мексики фотографируется с волонтёром перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и Новой Зеландии
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Провели хорошо". СМИ похвалили Россию за организацию Кубка конфедераций
"Этот Кубок конфедераций был большим успехом. Со многих точек зрения. Благодарю Россию, организационный комитет, РФС и весь русский народ, — заявил президент ФИФА Джанни Инфантино. — Были сыграны прекрасные матчи, продемонстрирован атакующий футбол. Посещаемость стадионов была хорошей. Был прекрасный футбол. Два сильных финалиста".

"Москва – прекрасный город, организация потрясающая. Очень хорошие стадионы", — поделился восторгом главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио. А рулевой португальцев Фернанду Сантуш и вовсе поздравил россиян с инфраструктурными достижениями. "Россия, я поздравляю вас с успешным проведением Кубка конфедераций! Все прошло отлично", — заявил тренер бронзовых призеров турнира.

Португальцев вел по большей части турнира ее капитан Криштиану Роналду. Который, правда, закончил выступление после полуфинала, в котором его команда по пенальти уступила чилийцам. Сначала мир аплодировал чилийскому вратарю Клаудио Браво, он восстановился после травмы прямо в России, подключился к играм уже по ходу Кубка, а в серии пенальти против португальцев не позволил сопернику забить ни разу! Но потом тот же мир стал поздравлять Роналду с пополнением в семье — двойню игроку родила суррогатная мать. Звезда мадридского "Реала" отправился к новорожденным после полуфинала и уже успел порадовать своих поклонников совместным фото.

Церемония закрытия Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге. 2 июля 2017
© РИА Новости / Владимир Песня
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Кубок конфедераций в России стал третьим по посещаемости в истории турниров
Незадолго до того, 21 июня, перед матчем со сборной России Роналду вывел на поле девочку с ограниченными возможностями Полину Хаерединову, которая находилась в коляске. "Роналду подарил мне свою спортивную кофту от формы сборной Португалии. Когда вышли на поле, расцеловал меня, обнял. А я специально для него сплела из бисера браслет с флагом Португалии", — поделилась с агентством "Р-Спорт" трогательной историей сама девочка.

Хозяева собрались сделать еще шаг вперед

Сборная России не смогла пробиться в плей-офф турнира, добившись победы над командой Новой Зеландии, уступив с минимальным счетом в бескомпромиссной борьбе португальцам (0:1) и проиграв в заключительной встрече мексиканцам (1:2). Но главный тренер россиян Станислав Черчесов с оптимизмом смотрит в будущее. "Команда сделала шаг вперед. Спросим с себя, что мы не так сделали. Пообщаемся с ребятами, потому что сейчас не время делиться соображениями. Надеемся, что все игроки, которые были здесь, будут прибавлять. У нас процентов 75 не играли на крупных турнирах. Надеюсь, и новые имена появятся. И будем делать следующий шаг вперед, надеюсь, нам это удастся", — сделал вывод Черчесов.

Болельщики перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и России. 24 июня 2017. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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The Guardian: Россия развеяла опасения перед чемпионатом мира-2018
Мутко призвал к поддержке национальной команды. "У нас завтра других футболистов не будет! Это наша основная команда! Инопланетяне сюда не прилетят за сборную России играть. (Александр) Головин, например, становится одним из лидеров, ему просто нужна поддержка, да, он может ошибаться. Хочется, чтобы у команды была поддержка", — сказал президент Российского футбольного союза (РФС).

Четыре города, и в каждом история

Кубок конфедераций прошел в четырех российских городах на стадионах, которые примут матчи чемпионата мира – в Москве на стадионе "Спартак", в городе на Неве на арене "Санкт-Петербург", в столице Татарстана на "Казань Арене" и в Сочи на олимпийском стадионе "Фишт".

Арена в Петербурге помимо финала порадовала зрителей первой победой сборной России в матче открытия над командой Новой Зеландии (2:0), а также разгромом тех же новозеландцев португальцами (0:4).

Футбол. Кубок конфедераций-2017
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вернер стал лучшим бомбардиром Кубка конфедераций-2017
"Казань Арена" связана не только с печалью вылета россиян из турнира после поражения от мексиканцев, но и великолепной встречей на групповом этапе будущих финалистов – сборных Чили и Германии. Именно чилийцы преподали в той игре открытый мастер-класс по тому, как нужно противодействовать многоярусному контролю мяча чемпионов мира. Чилийцы могли победить тогда, могли проиграть, но матч весьма справедливо с загадочной недосказанностью на будущее завершился миром (1:1). В казанском полуфинале чилийцы и португальцы устроили настоящий праздник с драмой в серии послематчевых пенальти, которую всухую вытянули южноамериканцы.

На сочинском "Фиште" поклонники футбола впервые оценили реальные возможности невероятно боевитой сборной Австралии, которая не сдавалась ни на минуту ни в одной из встреч. "Соккеруз" доказали в России, что они в полной мере готовы конкурировать с лучшими сборными мира, несмотря на довольно скромный в плане клубного представительства состав. На побережье Черного моря впервые предстала перед зрителями обновленная команда Германии, которая несомненно будет являться одной из самых грозных сил чемпионата мира.

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Перед стартом Кубка конфедераций часто произносилось вслух, что главный тренер немцев Йоахим Лев привез в Россию "второй состав", но по ходу турнира Леон Горецка, Юлиан Брандт, Ларс Штиндль и вся остальная немецкая молодежь этот стереотип растерла в порошок до его полного растворения. Там же, уже в полуфинале, Германия предстала в роли палача мексиканской команды, разгромив ту со счетом 4:1 и отправив ее в Москву на матч за третье место.

На стадионе "Спартак" в Москве сборная России показала великолепный второй тайм против команды Португалии. "Мы создали несколько моментов, но не завершили", — посетовал главный тренер Станислав Черчесов, но его команду зрители провожали в тот вечер аплодисментами. Матч за третье место Португалия – Мексика тоже прошел на "Спартаке", включил в себя отменную игру вратаря мексиканцев Гильермо Очоа и удаление главного тренера этой команды Осорио.

Кубок Конфедераций в цифрах и фактах
© Инфографика
Кубок Конфедераций в цифрах и фактах

VAR — то помощь, то вред

В матче группового этапа Португалия – Мексика (2:2) впервые на турнире была применена система видеопомощи арбитрам (VAR). В первом тайме был отменен гол португальцев из-за офсайда. Аналогичная ситуация повторилась уже в следующем матче Чили – Камерун, когда был отменен гол чилийцев, а далее VAR применялась уже регулярно.

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино на пресс-конференции, посвященной окончанию турнира Кубка конфедераций-2017 по футболу. 30 июня 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
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Президент ФИФА поблагодарил РФ за успешное проведение Кубка конфедераций
В матче за третье место между сборными Португалии и Мексики при помощи системы был назначен пенальти в ворота мексиканцев, первоначально не зафиксированный арбитром встречи. Гол, к слову, не состоялся, потому как Очоа парировал удар португальца Андре Силвы. Но в конце той же встречи возник скандал уже на почве того, что арбитр из Саудовской Аравии Фахад Аль-Мирдаси не стал прибегать к помощи видеофиксации при определении спорного эпизода в штрафной португальцев, на чем настаивали мексиканцы. Ранее тот же рефери проигнорировал просьбу сборной России в матче с теми же мексиканцами. "Если реально было (нарушение) и не дали (пенальти), тогда и эти видеоарбитры не нужны", — сказал тогда на эмоциях Черчесов.

Кубок конфедераций завершен, но по поводу его целесообразности существует дискуссия, о которой ранее заявил глава ФИФА Инфантино. "Будущее Кубка конфедераций — это финал, который будет сыгран, и матч за 3-е место. После этого мы будем анализировать", — отметил Инфантино.

Кубок конфедераций-2017
© РИА Новости, Инфографика
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Кубок конфедераций-2017

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>

 

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Кубок конфедераций FIFA 2017 в России
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