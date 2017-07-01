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Кубок конфедераций FIFA 2017 в России

Болельщики поделились впечатлениями от турнира под лозунгом Gentlefan

Сюжет:
Кубок конфедераций - 2017 (259)
22:4301.07.2017
(обновлено: 22:51 01.07.2017)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкМеждународный турнир среди болельщиков Футбол объединяетМеждународный турнир среди болельщиков Футбол объединяет
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Санкт-Петербурге накануне финала Кубка Конфедераций FIFA 2017 под лозунгом Gentlefan прошел турнир среди фанатов "Футбол объединяет", сообщает Клуб болельщиков национальной сборной России RUSSIA UNITES. Участники мероприятия из разных стран рассказали, что даже непогода не помешала им насладиться игрой.

Международный турнир среди болельщиков Футбол объединяет. Матч между сборными Африки и Кипра
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Ранее стало известно, что первое место заняли итальянские болельщики, "серебряными" призерами стали россияне, а замкнули тройку победителей игроки сборной мира. Помимо них в турнире приняли участие команды из Кипра и Камеруна, а также сборные фанатов Латинской Америки и Африки.

"Идея отличная, атмосфера отличная. Не мешает даже этот моросящий дождик, который даже даёт заряду на эту игру. Отличная идея в том, что встречаются болельщики разных стран, разных континентов", — заявил один из членов российской команды.

© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкМеждународный турнир среди болельщиков "Футбол объединяет"
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Международный турнир среди болельщиков "Футбол объединяет"

"Это невероятная возможность находиться в этом прекрасном месте, где представители многих стран присутствуют здесь, показывают, что футбол, спорт вообще, может объединить народы. И показывает, что может существовать дружба между народами. Мы не должны забывать, что в Древней Греции, когда были Олимпийские игры, все войны сразу же прекращались", — отметил болельщик из сборной Кипра, добавив, что футбольные фанаты не должны забывать об уважении друг к другу, несмотря на разные взгляды и происхождение.

"Когда мы играем, мы объединяем разные культуры", — заметил участник команды болельщиков из Камеруна.

Была представлена на турнире и команда болельщиков сборной мира. "Очень классно поиграть в таком интернациональном коллективе. Тут, конечно, спортивная борьба, все на эмоциях, но все достаточно дружелюбно проходит. И, думаю, иностранцы меняют свое мнение про Россию", — рассказал один из игроков.

Юлиан Дракслер (Германия) перед началом матча 1/2 финала Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Германии и Мексики.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Участник команды из Чили, в свою очередь признался, что приехал в Россию впервые, и ему здесь очень понравилось. "Страна замечательная, люди очень приветливые. Безопасность, чистота… Просто потрясающе", — отметил он.

Соревнования прошли под девизом Gentelfan, который продвигает идею гостеприимства в преддверии чемпионата мира по футболу.

"Россия ждет чемпионат мира, Россия ждет болельщиков со всего мира. И мы, российские болельщики, были бы счастливы, если бы к нам как можно больше людей приезжало", — прокомментировал турнир президент RUSSIA UNITES Эдуард Латыпов.

© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкМеждународный турнир среди болельщиков "Футбол объединяет"
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Международный турнир среди болельщиков "Футбол объединяет"

 

Он подчеркнул, что в турнире для болельщиков не участвуют профессиональные футболисты, и обратил внимание на девиз соревнований.

Как будто мы дома – фанаты из разных стран поделились впечатлениями о России
© RT
Как будто мы дома: фанаты из разных стран поделились впечатлениями о России
"Турнир, в том числе, происходит под девизом Gentelfan. Это такой наш сигнал в мир, у нас супер, это действительно так. Российские болельщики самые щедрые, самые доброжелательные, самые гостеприимные. Приезжайте, ребята, не пожалеете во всех смыслах", — добавил организатор первенства.

Российские болельщики устроили уже несколько акций под лозунгом Gentlefan. Первая состоялась в Ростове-на-Дону в марте 2017 года: местные фанаты перед матчем Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед" подарили гостям из Англии теплые пледы. В Краснодаре болельщиков сборной Кот-д'Ивуар перед матчем с национальной командой России угощали горячим чаем. Несколькими днями позже на олимпийском стадионе "Фишт" девушки из волонтерского центра встретили бельгийских болельщиков — "красно-черных дьяволов" — в костюмах ангелов. Бельгийцам также вручили подушки в виде облаков. Девятого июня ученики футбольной школы "Мегасфера" встретили чилийских болельщиков памятными майками и кепками.

© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкМеждународный турнир среди болельщиков "Футбол объединяет"
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Международный турнир среди болельщиков "Футбол объединяет"
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Кубок конфедераций FIFA 2017 в России
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