МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Санкт-Петербурге накануне финала Кубка Конфедераций FIFA 2017 под лозунгом Gentlefan прошел турнир среди фанатов "Футбол объединяет", сообщает Клуб болельщиков национальной сборной России RUSSIA UNITES. Участники мероприятия из разных стран рассказали, что даже непогода не помешала им насладиться игрой.

Ранее стало известно, что первое место заняли итальянские болельщики, "серебряными" призерами стали россияне, а замкнули тройку победителей игроки сборной мира. Помимо них в турнире приняли участие команды из Кипра и Камеруна, а также сборные фанатов Латинской Америки и Африки.

"Идея отличная, атмосфера отличная. Не мешает даже этот моросящий дождик, который даже даёт заряду на эту игру. Отличная идея в том, что встречаются болельщики разных стран, разных континентов", — заявил один из членов российской команды.

"Это невероятная возможность находиться в этом прекрасном месте, где представители многих стран присутствуют здесь, показывают, что футбол, спорт вообще, может объединить народы. И показывает, что может существовать дружба между народами. Мы не должны забывать, что в Древней Греции, когда были Олимпийские игры, все войны сразу же прекращались", — отметил болельщик из сборной Кипра, добавив, что футбольные фанаты не должны забывать об уважении друг к другу, несмотря на разные взгляды и происхождение.

"Когда мы играем, мы объединяем разные культуры", — заметил участник команды болельщиков из Камеруна.

Была представлена на турнире и команда болельщиков сборной мира. "Очень классно поиграть в таком интернациональном коллективе. Тут, конечно, спортивная борьба, все на эмоциях, но все достаточно дружелюбно проходит. И, думаю, иностранцы меняют свое мнение про Россию", — рассказал один из игроков.

Участник команды из Чили, в свою очередь признался, что приехал в Россию впервые, и ему здесь очень понравилось. "Страна замечательная, люди очень приветливые. Безопасность, чистота… Просто потрясающе", — отметил он.

Соревнования прошли под девизом Gentelfan, который продвигает идею гостеприимства в преддверии чемпионата мира по футболу.

"Россия ждет чемпионат мира, Россия ждет болельщиков со всего мира. И мы, российские болельщики, были бы счастливы, если бы к нам как можно больше людей приезжало", — прокомментировал турнир президент RUSSIA UNITES Эдуард Латыпов.

Он подчеркнул, что в турнире для болельщиков не участвуют профессиональные футболисты, и обратил внимание на девиз соревнований.

"Турнир, в том числе, происходит под девизом Gentelfan. Это такой наш сигнал в мир, у нас супер, это действительно так. Российские болельщики самые щедрые, самые доброжелательные, самые гостеприимные. Приезжайте, ребята, не пожалеете во всех смыслах", — добавил организатор первенства.

Российские болельщики устроили уже несколько акций под лозунгом Gentlefan. Первая состоялась в Ростове-на-Дону в марте 2017 года: местные фанаты перед матчем Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед" подарили гостям из Англии теплые пледы. В Краснодаре болельщиков сборной Кот-д'Ивуар перед матчем с национальной командой России угощали горячим чаем. Несколькими днями позже на олимпийском стадионе "Фишт" девушки из волонтерского центра встретили бельгийских болельщиков — "красно-черных дьяволов" — в костюмах ангелов. Бельгийцам также вручили подушки в виде облаков. Девятого июня ученики футбольной школы "Мегасфера" встретили чилийских болельщиков памятными майками и кепками.