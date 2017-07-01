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Кубок конфедераций FIFA 2017 в России

Футбол объединяет: болельщики отрепетировали ЧМ-2018, сыграв в Петербурге

Сюжет:
Кубок конфедераций - 2017 (258)
17:2401.07.2017
(обновлено: 17:27 01.07.2017)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкМеждународный турнир среди болельщиков Футбол объединяет. Матч между сборными Африки и КипраМеждународный турнир среди болельщиков Футбол объединяет. Матч между сборными Африки и Кипра
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – Р-Спорт, Елена Дьячкова. Кубок конфедераций по футболу, который в настоящее время проходит в России, как известно, является тестовым мероприятием в преддверии чемпионата мира 2018 года. Финал турнира, в котором принимают участие 8 команд, а не 32, как это будет на мировом первенстве, состоится в воскресенье в Санкт-Петербурге, в нем сыграют сборные Германии и Чили.

Футбол. Кубок конфедераций-2017. П/к, посвященная окончанию турнира
© РИА Новости / Александр Вильф
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В субботу в Северной столице прошел еще один тестовый турнир, на этот раз среди болельщиков, под названием "Футбол объединяет" и под девизом Gentlefan – смесь двух английских слов: gentleman (джентльмен) и fan (фанат). Этот турнир стал генеральной репетицией чемпионата мира среди болельщиков, который планируется провести в России следующим летом.

Как и в Кубке конфедераций, в турнире среди болельщиков приняли участие восемь команд: России, Италии, Кипра, Камеруна, Чили, а также сборные стран Африки, Латинской Америки и мира. Организаторами соревнований стали клуб болельщиков сборной России Russia unites и Российский футбольный союз. Как рассказал агентству "Р-Спорт" глава клуба болельщиков Эдуард Латыпов, собрать участников турнира было нелегко.

"В составах команд и те, кто приехал в Россию на Кубок конфедераций, и экспаты, проживающие в Санкт-Петербурге. Собрать всех было сложно. Ведь самые многочисленные группы болельщиков, которые приехали в Россию, — это чилийцы и мексиканцы, а они пока ни одного матча в Санкт-Петербурге не играли. Сейчас вот мы до последнего ждали немцев, чтобы собрать команду, но их приехало в Россию совсем мало", — сообщил Латыпов.

Президент РФС Виталий Мутко на пресс-конференции, посвященной окончанию турнира Кубка конфедераций-2017 по футболу. 1 июля 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
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Сборная России по итогам группового этапа турнира болельщиков, прошедшего под проливным непрекращающимся дождем, одержала две победы и вышла с первого места в таблице в полуфинал, где встретилась с киприотами. Во втором полуфинальном матче играли сборные Италии и мира. В обеих играх по итогам основного времени счет открыт так и не был – 0:0, а в сериях послематчевых пенальти оказались сильнее россияне и итальянцы. В финальном матче сборная Италии с минимальным преимуществом обыграла команду России – 1:0, а в игре за третье место с таким же результатом победили футболисты сборной мира.

Турнир, прошедший в субботу, Латыпов называет "пилотным проектом". "И Российским футбольным союзом, и ФИФА, и оргкомитетом поддержана идея чемпионата мира среди болельщиков. Мы хотели бы, чтобы турнир был официальным. В следующем году хотим собрать 32 команды. Конечно, болельщики не всех стран-участниц чемпионата мира смогут приехать в Россию, поэтому мы можем пригласить и тех, кто не отобрался. К примеру, сборная Голландии, похоже, на чемпионат мира не отбирается, но у нее очень мощный фан-клуб, и, конечно, мы бы хотели видеть его представителей на турнире. И, кстати, если заявятся больше 32 команд, мы примем всех!" — подчеркнул глава фан-клуба.

В субботу на турнир помимо российских журналистов приехали и корреспондент и фотограф английского издания The Sun. Журналист долго допрашивал Латыпова, где можно встретить знаменитых российских футбольных хулиганов. "За время Кубка конфедераций ко мне иностранцев много подходило, — признался Латыпов. — Но ведь для этого, в том числе, и делался этот турнир — чтобы донести как можно больше правдивой информации о России иностранцам. Я не скрываю, что наша цель – показать правду, как все обстоит на самом деле. Я сейчас, когда разговаривал с англичанами, спросил их: "Ну что, медведей в России встретили?" Они посмеялись. Я говорю: "А хулиганов нашли?" Они: "Нет". Я им сказал, что это потому, что в России хулиганов единицы. Посмотрим, конечно, что они еще в материале напишут".

Чилийские болельщики на Кубке конфедераций-2017. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Публикации о страшных российских хулиганах, которые регулярно появляются в зарубежной прессе, как сказал Латыпов, сначала его смешили, но теперь "ситуация выглядит печально". "Я свидетель всех событий и знаю всю ситуацию изнутри. Когда пошла уже международная волна, то смешно быть перестало. У меня мама живет в Норвегии, родственники в Америке, я сам часто бываю за границей и вижу, какая создается антироссийская атмосфера", — сказал глава фан-клуба сборной России.

"Мы с этим столкнулись уже на чемпионате мира по хоккею, когда он проходил в России. Мы сотрудничаем с фан-клубом Финляндии, и оттуда не приехало столько людей, сколько даже они не планировали. Когда стали анализировать причины, их оказалось две: антироссийская пропаганда в Финляндии, из-за которой люди боялись сюда ехать, и то, что консульские службы не справились с выдачей виз. Есть такая же угроза на чемпионате мира 2018 года. Но надеюсь, что миллиона два иностранных болельщиков в Россию все же приедут", — подытожил Латыпов.

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Кубок конфедераций FIFA 2017 в России
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