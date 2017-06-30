Финал Кубка конфедераций планируют смотреть более трети россиян

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Следить за финальной игрой Кубка конфедераций по футболу планируют около трети россиян; изначально большинство наших сограждан считало фаворитом турнира сборную Португалии, проигравшую в полуфинале, первое место также предсказывали команде Германии, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Финальный поединок Кубка конфедераций, в котором сыграют сборные Чили и Германии, пройдет в Петербурге в воскресенье.

Социологи выяснили, что следить за финальной игрой планируют 35% опрошенных, среди мужчин – 41%, среди самых рьяных футбольных болельщиков – более 90%.

Сам турнир стал резонансным событием: о нем слышало подавляющее большинство наших сограждан, а зрителями телетрансляций, по данным за 27-28 июня, являлись 32% россиян (среди мужчин – 40%, среди постоянных футбольных болельщиков и интересующихся футболом – свыше 50%). Из них 9% сказали, что смотрят все игры, 23% — только матчи с участием сборной России.

Гендиректор Фонда ВЦИОМ, кандидат психологических наук Константин Абрамов, комментируя эти показатели, отметил, что "Кубок конфедераций – главное событие года в международном футболе – привлекло внимание россиян, и это происходит на фоне снижения интереса к футболу у наших сограждан".

"Во время проведения опроса уже было известно, что российские футболисты выбыли из борьбы за кубок. Но 6% зрителей продолжали верить, что именно наша команда (за которую болело абсолютное большинство россиян, следивших за играми) выиграет этот турнир. Не будет в финале кубка и сборной Португалии – второй по популярности у болельщиков команды", — сказал Абрамов.

При этом участники опроса, следившие за всеми или частью игр турнира, чаще всего пророчили победу сборной Португалии (24%), проигравшей в полуфинале команде Чили. Первое место Германии предсказывали 19%. Россия, показал опрос, оказалась в этом списке на третьем месте (6%).

Опрос проводился 27-28 июня среди 1,2 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.