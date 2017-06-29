Мутко рассказал о задержании спекулянта билетами на Кубке конфедераций

СОЧИ, 29 июн — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко сообщил, что один спекулянт билетами Кубка конфедераций был задержан в среду.

Кубок конфедераций проходит в Москве, Казани, Сочи и Санкт-Петербурге с 17 июня по 2 июля. В среду в полуфинальном матче турнира сборная Чили по пенальти переиграла команду Португалии в Казани.

"Я об этом знаю (что есть спекуляция). За вчерашний день уже задержан один спекулянт. Наша реакция и меры будут очень жесткими — я хочу их предупредить. По итогам, возможно, даже что-то поправим в законодательстве", — сказал Мутко журналистам.

"Недопустимо, когда отдают семьям социально бесплатные билеты, а кто-то из них начинает продавать эти билеты. Сейчас недостаточно законодательной основы — только административная ответственность, будем ужесточать", — добавил он.

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