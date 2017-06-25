Молодо – не зелено: Германия выиграла группу B на Кубке конфедераций

КАЗАНЬ, 25 июн – Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Футболисты сборной Германии вышли в полуфинал Кубка конфедераций с первого места в группе B, компанию им составили чилийцы, а команды Австралии и Камеруна завершили выступление на турнире.

Немецкая машина новой сборки



Сборная Германии приехала в Россию на Кубок конфедераций в экспериментальном составе, в котором не было, в частности вратаря Мануэля Нойера, Томаса Мюллера, Месута Озила, Марио Гетце и Марко Ройса. Их места заняли молодые футболисты, которые, тем не менее, уже успели зарекомендовать себя в бундеслиге и других европейских чемпионатах. На старте турнира команда Йоахима Лёва обыграла австралийцев со счетом 3:2 благодаря голам Ларса Штиндля, Юлиана Дракслера и Леона Горецки. Эта победа стала для главного тренера немцев 99-й в карьере в национальной сборной.

"Сейчас у меня 99 побед, и я был бы очень рад одержать сотую. Я ее обязательно каким-нибудь образом отпраздную. В любом случае сто побед лучше, чем сто поражений", — сказал Лев с улыбкой на пресс-конференции перед матчем с чилийцами. Но южноамериканцы отложили юбилей тренера немецкой команды на несколько дней. Быстрый гол Алексиса Санчеса заставил сборную Германии отыгрываться, и ей удалось добиться только ничейного результата. Ответный мяч забил Штиндль – 1:1.

В заключительном туре сборную Германии устроила бы и ничья для выхода в полуфинал, но чтобы избежать встречи с португальцами, им нужно было побеждать. Цель была достигнута. Сборная Камеруна была обыграна со счетом 3:1. Дубль сделал Тимо Вернер, еще один мяч провел Керем Демирбай. В составе камерунцев отличился Венсан Абубакар, причем к тому моменту "Неукротимые львы" играли вдесятером после удаления Эрнеста Мабуки.

Лёв стал первым немецким тренером, который одержал сто побед у руля национальной команды, при том что он сам говорил, что ставил на турнир задачу просмотреть как можно больше игроков.

"Я придерживаюсь мнения, что нужно использовать всех игроков. И в основе не будет лежать желание победить", — отметил Лев в разговоре с журналистами.

Чили созрели для побед



Чилийцы начали групповой этап с непростой победы над сборной Камеруна со счетом 2:0, а их главная звезда Алексис Санчес провел на поле менее тайма. Только на 81-й минуте Артуро Видаль открыл счет, а уже в добавленное арбитром время Эдуардо Варгас провел второй мяч. Также игру пропустил вратарь команды Клаудио Браво, который получил травму.

"Наша команда созрела для того, чтобы доказать, что мы можем добиться больших побед. Мы играли с Германией в 2014-м в товарищеском матче, и то поражение стало для нас переломным моментом. Мы с тех пор играем лучше, агрессивнее и заслужили репутацию сильной команды. Если мы выиграем завтра, то это станет нашим сообщением для всех остальных. Но с Германией будет нелегко. Это, в конце концов, чемпион мира. У нее молодая команда, но все игроки выступают в бундеслиге, и она может победить любого", — сказал Видаль журналистам перед игрой с немцами.

При фантастической поддержке в Казани сборная Чили показала яркий футбол против немцев, и могло показаться, что она не упустит лидерства в группе. Но матч с австралийцами сложился для команды Хуана Антонио Пицци не так, как она рассчитывала. После гола Джеймса Троизи южноамериканцам пришлось отыгрываться, и хотя им удалось избежать поражения, занять первое место в группе сборная Чили не смогла. В полуфинале их ждет встреча с командой Португалии, и эта игра пройдет 28 июня в Казани. На следующий день немцы в Сочи встретятся с мексиканцами.

Африканцы вновь без плей-офф



Как и четыре года назад в Бразилии, лучшая команда Африки не смогла выйти из группы и побороться за выход в финал. Сборная Камеруна набрала одно очко в трех матчах, пропустив вперед австралийцев, с которыми она сыграла вничью (1:1). Несмотря на боевой состав, команда Уго Броса пропустила в группе B больше всех (6 мячей) и не произвела сильного впечатления.

В 2003-м камерунцы смогли дойти до финала Кубка конфедераций, где только в дополнительное время уступили французам (0:1).