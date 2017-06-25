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Кубок конфедераций FIFA 2017 в России

Молодо – не зелено: Германия выиграла группу B на Кубке конфедераций

21:2025.06.2017
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкИгроки сборной Германии радуются забитому мячу во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Австралии и ГерманииИгроки сборной Германии радуются забитому мячу во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Австралии и Германии
© РИА Новости / Антон Денисов
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КАЗАНЬ, 25 июн – Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Футболисты сборной Германии вышли в полуфинал Кубка конфедераций с первого места в группе B, компанию им составили чилийцы, а команды Австралии и Камеруна завершили выступление на турнире.

Немецкая машина новой сборки

Сборная Германии приехала в Россию на Кубок конфедераций в экспериментальном составе, в котором не было, в частности вратаря Мануэля Нойера, Томаса Мюллера, Месута Озила, Марио Гетце и Марко Ройса. Их места заняли молодые футболисты, которые, тем не менее, уже успели зарекомендовать себя в бундеслиге и других европейских чемпионатах. На старте турнира команда Йоахима Лёва обыграла австралийцев со счетом 3:2 благодаря голам Ларса Штиндля, Юлиана Дракслера и Леона Горецки. Эта победа стала для главного тренера немцев 99-й в карьере в национальной сборной.

Кристиан Бассогог (Камерун) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Германии и Камеруна. 25 июня 2017
© РИА Новости / Антон Денисов
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Сборная Германии обыграла Камерун и вышла в полуфинал Кубка конфедераций

"Сейчас у меня 99 побед, и я был бы очень рад одержать сотую. Я ее обязательно каким-нибудь образом отпраздную. В любом случае сто побед лучше, чем сто поражений", — сказал Лев с улыбкой на пресс-конференции перед матчем с чилийцами. Но южноамериканцы отложили юбилей тренера немецкой команды на несколько дней. Быстрый гол Алексиса Санчеса заставил сборную Германии отыгрываться, и ей удалось добиться только ничейного результата. Ответный мяч забил Штиндль – 1:1.

В заключительном туре сборную Германии устроила бы и ничья для выхода в полуфинал, но чтобы избежать встречи с португальцами, им нужно было побеждать. Цель была достигнута. Сборная Камеруна была обыграна со счетом 3:1. Дубль сделал Тимо Вернер, еще один мяч провел Керем Демирбай. В составе камерунцев отличился Венсан Абубакар, причем к тому моменту "Неукротимые львы" играли вдесятером после удаления Эрнеста Мабуки.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Германии и Камеруна. 25 июня 2017
© РИА Новости / Антон Денисов
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Йоахим Лев одержал сотую победу с футболистами сборной Германии

Лёв стал первым немецким тренером, который одержал сто побед у руля национальной команды, при том что он сам говорил, что ставил на турнир задачу просмотреть как можно больше игроков.

"Я придерживаюсь мнения, что нужно использовать всех игроков. И в основе не будет лежать желание победить", — отметил Лев в разговоре с журналистами.

Чили созрели для побед

Чилийцы начали групповой этап с непростой победы над сборной Камеруна со счетом 2:0, а их главная звезда Алексис Санчес провел на поле менее тайма. Только на 81-й минуте Артуро Видаль открыл счет, а уже в добавленное арбитром время Эдуардо Варгас провел второй мяч. Также игру пропустил вратарь команды Клаудио Браво, который получил травму.

Футбол. Кубок конфедераций-2017. Матч Германия – Чили
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сборные Германии и Чили сыграли вничью в матче Кубка конфедераций

"Наша команда созрела для того, чтобы доказать, что мы можем добиться больших побед. Мы играли с Германией в 2014-м в товарищеском матче, и то поражение стало для нас переломным моментом. Мы с тех пор играем лучше, агрессивнее и заслужили репутацию сильной команды. Если мы выиграем завтра, то это станет нашим сообщением для всех остальных. Но с Германией будет нелегко. Это, в конце концов, чемпион мира. У нее молодая команда, но все игроки выступают в бундеслиге, и она может победить любого", — сказал Видаль журналистам перед игрой с немцами.

При фантастической поддержке в Казани сборная Чили показала яркий футбол против немцев, и могло показаться, что она не упустит лидерства в группе. Но матч с австралийцами сложился для команды Хуана Антонио Пицци не так, как она рассчитывала. После гола Джеймса Троизи южноамериканцам пришлось отыгрываться, и хотя им удалось избежать поражения, занять первое место в группе сборная Чили не смогла. В полуфинале их ждет встреча с командой Португалии, и эта игра пройдет 28 июня в Казани. На следующий день немцы в Сочи встретятся с мексиканцами.

Футбол. Кубок конфедераций-2017. Матч Чили – Австралия
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сборные Чили и Австралии сыграли вничью в 3-м туре Кубка конфедераций

Африканцы вновь без плей-офф

Как и четыре года назад в Бразилии, лучшая команда Африки не смогла выйти из группы и побороться за выход в финал. Сборная Камеруна набрала одно очко в трех матчах, пропустив вперед австралийцев, с которыми она сыграла вничью (1:1). Несмотря на боевой состав, команда Уго Броса пропустила в группе B больше всех (6 мячей) и не произвела сильного впечатления.

В 2003-м камерунцы смогли дойти до финала Кубка конфедераций, где только в дополнительное время уступили французам (0:1).

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Кубок конфедераций FIFA 2017 в России
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