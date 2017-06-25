Мутко рассказал о слезах футболистов сборной России после матча с Мексикой

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Президент Российского футбольного союза и зампред правительства Виталий Мутко рассказал в интервью RT о встрече с игроками сборной России после поражения от Мексики на Кубке конфедераций.
По его словам, важно, чтобы игроки не опускали глаза и могли с поднятой головой смотреть на трибуны.
"Это было в матче с Мексикой, когда ребята уходили, стадион провожал их овациями и аплодисментами", — подчеркнул глава РФС.
Сборная России уступила Мексике со счетом 1:2 и завершила выступление на домашнем Кубке конфедерации, заняв в своей группе третье место.