В Москве во время матчей Кубка конфедераций дежурят более 20 бригад скорой

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Более 20 бригад скорой медицинской помощи дежурят на стадионе "Спартак" в Москве, где проходят матчи Кубка конфедерации, рассказал главврач Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова Николай Плавунов.

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. На стадионе "Спартак" в Тушино сыграли уже два матча, на арене пройдут еще две игры.

"Одиннадцать бригад дежурят по периметру стадиона… Вокруг стадиона дежурят 12 бригад медицинской помощи", — сказал Плавунов на пресс-конференции, отметив, что в течение матча происходит 10-15 обращений за помощью.

Еще около 15 бригад, по его словам, находятся в резерве. Количество бригад во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году обязательно увеличится, уточнил Плавунов, потому что в проведении соревнований будет задействован еще и стадион "Лужники".

Главврач соревнований на объектах спорта Кубка конфедераций в Москве Ирэна Погонченкова в свою очередь сообщила, что во всех больницах Москвы создан неснижаемый запас донорской крови и ее компонентов, а также медикаментов, определены учреждения, в которых будет оказываться специализированная помощь. Она также отметила, что к соревнованиям столичная скорая помощь получила 28 новых автомобилей.

"Персонал обеспечен изготовленной по индивидуальным размерам униформой… Почти шесть тысяч человек, принимающих участие в обслуживании Кубка конфедерации, не только врачи, но и волонтеры, обследованы и прошли вакцинацию против различных инфекционных заболеваний", — добавила Погонченкова.