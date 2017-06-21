МОСКВА, 21 июн — Р-Спорт, Артем Калинин. Более 30 тысяч болельщиков воспользовались услугой бесплатного проезда железнодорожным транспортом между городами-хозяевами Кубка конфедераций по футболу, заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Кубок конфедераций впервые в истории проходит в России в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Турнир стартовал 17 июня, а завершится 2 июля. На время турнира болельщики могут, воспользовавшись паспортом болельщика, бесплатно перемещаться между городами-хозяевами Кубка конфедераций на специально выделенных для них поездах. С 21 июня правом бесплатного проезда могут воспользоваться и аккредитованные на турнир журналисты.

"Сегодня более 30 тысяч болельщиков уже бесплатно перевезено, — сказал Мутко на пресс-конференции. — 70 поездов прошли маршрутами между городами Кубка конфедераций. Бесплатный проезд себя оправдывает. Услуга пользуется большим спросом. Люди планируют отдых, приезжают в город за несколько часов до игры, гуляют там. Финансовую нагрузку в данном случае несет бюджет РФ".