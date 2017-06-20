Флаги Чемпионата мира по футболу 2018 и Кубка конфедераций-2017 в Москве. Архивное фото

Флаги Чемпионата мира по футболу 2018 и Кубка конфедераций-2017 в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Более двух тысяч человек воспользовались бесплатными маршрутами Мосгортранса 18 июня, когда прошел первый в Москве матч Кубка конфедераций, сообщил генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

Сборная Чили в воскресенье на столичном стадионе "Спартак" одолела камерунцев со счетом 2:0 во встрече первого тура группового этапа Кубка конфедераций по футболу. Всего Москва примет четыре игры турнира, включая встречу сборных России и Португалии в среду.

"В день первого матча Кубка в Москве, 18 июня, бесплатными маршрутами Мосгортранса воспользовались 2240 болельщиков, волонтеров и лиц, получивших аккредитацию ФИФА. Речь идет о 19 маршрутах наземного транспорта", — рассказал Михайлов в интервью официальному порталу мэра и правительства Москвы.

Он добавил, что три специально организованных автобусных маршрута, курсирующие от станции метро "Аэропорт" до стадиона "Спартак" (М3), аэропорта Шереметьево до стадиона "Спартак" (М4), от станции метро "Домодедовская" до аэропорта Домодедово (М7), уже перевезли около тысячи болельщиков.