В Москве во время Кубка конфедераций дежурят более пяти тысяч росгвардейцев

Логотип Кубка конфедераций FIFA 2017 на стадионе Спартак в Москве. Архивное фото

Логотип Кубка конфедераций FIFA 2017 на стадионе Спартак в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Более 5,5 тысячи сотрудников Росгвардии обеспечивают безопасность в Москве в период проведения Кубка конфедераций-2017, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального округа ведомства.

"Более 5,5 тысячи военнослужащих специальных моторизированных воинских частей Центрального округа Росгвардии и сотрудников подразделений Главного управления по городу Москве задействованы в охране общественного порядка в столичном регионе в период проведения Кубка конфедераций", — сообщили в ведомстве.

По информации пресс-службы, сотрудники Росгвардии совместно с органами внутренних дел обеспечивают безопасность в районе объектов турнира, в местах пребывания команд-участниц и официальных делегаций ФИФА.

"Особое внимание уделено обеспечению безопасности в районе стадиона "Спартака" и на объектах транспортной инфраструктуры", — добавили в ведомстве.

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Матч открытия турнира между сборными России и Новой Зеландии состоялся в минувшую субботу в Петербурге.