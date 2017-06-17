В Москве в день первого матче КК автобусы для фанатов будут ходить до ночи

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Работа 19 регулярных маршрутов ГУП "Мосгортранс", на которых действует бесплатный проезд для болельщиков Кубка конфедераций по футболу, будет продлена до поздней ночи, сообщили в пресс-службе департамента транспорта города.

Первый московский матч Кубка конфедераций состоится 18 июня на стадионе "Спартак": сыграют сборные Камеруна и Чили. Поединок начнется в 21.00 мск.

"18 июня зрители первого московского матча Кубка конфедераций смогут пользоваться наземным городским транспортом дольше обычного, чтобы успеть доехать до дома или гостиницы. Работа 19 регулярных маршрутов "Мосгортранса", на которых будет действовать возможность бесплатного проезда для болельщиков, будет продлена до 03.00 с 18 на 19 июня", — говорится в сообщении в субботу.‬

Игра завершится в 23.00 мск 18 июня, болельщики смогут спокойно и с комфортом покинуть район стадиона "Открытие Арена".‬

Для бесплатного проезда на городском транспорте в день проведения спортивного соревнования необходимо предъявить контролеру на транспорте паспорт болельщика (Fan ID) и билет на матч, напомнили в ведомстве. Для удобного ориентирования бесплатные маршруты оформлены официальной символикой Кубка конфедераций.

Кроме наземного городского транспорта болельщики могут бесплатно воспользоваться и московским метрополитеном, а также московским центральным кольцом и монорельсом.

Также для зрителей чемпионата доступен бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, где в ночь с 18 на 19 июня‬ назначены дополнительные пригородные поезда Рижского направления. Кроме того, в ночь с 18 на 19 июня до 3.00 ночи‬ продлена работа "Аэроэкспресса" в направлении аэропорта Домодедово и до 2.30‬ в направлении аэропортов Шереметьево и Внуково.

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