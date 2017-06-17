Сборная России прибыла на арену "Санкт-Петербург" перед игрой на КК-2017

Музыканты у стадиона Санкт-Петербург Арена перед матчем-открытия Кубка конфедераций-2017

Музыканты у стадиона Санкт-Петербург Арена перед матчем-открытия Кубка конфедераций-2017

С-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. Футболисты сборной России прибыли на стадион "Санкт-Петербург", где проведут стартовый матч Кубка конфедераций-2017 с командой Новой Зеландии.

Встреча между командами России и Новой Зеландии в рамках группы A начнется в 18:00 мск.

Автобус со сборной России приехал на стадион "Санкт-Петербург". Команда отправилась в раздевалку для подготовки к матчу.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. В группе A помимо сборных России и Новой Зеландии выступят команды Португалии и Мексики.

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