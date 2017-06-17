В Сочи гостей Кубка конфедераций будут удивлять кубанскими блюдами

Фигура официального талисмана чемпионата мира по футболу 2018 и Кубка конфедераций 2017 волка Забиваки

Фигура официального талисмана чемпионата мира по футболу 2018 и Кубка конфедераций 2017 волка Забиваки

СОЧИ, 17 июн – РИА Новости. Рестораторы Сочи будут удивлять гостей Кубка конфедераций по футболу традиционной кухней Кубани, которая всегда привлекала гостей, рассказал начальник управления потребительского рынка и услуг администрации Сочи Андрей Никончук.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Петербурге, Казани и Сочи.

"В этом году мы решили обратить внимание на традиционную кухню региона, традиционную кухню Кубани, на алкогольную продукцию Кубани. Потому что кубанская кухня всегда славилась большим изобилием, всегда привлекала гостей", — сообщил Андрей Никончук журналистам.

Назвать конкретные блюда, которые в обязательном порядке будут в каждом ресторане, по словам начальника управления, невозможно. Каждый ресторатор будет привлекать гостей по-своему. При этом в заведениях будут представлены разные гастрономические направления, способные подчеркнуть многообразие местной продукции, чтобы она оставила у гостей самые позитивные впечатления. Определенную роль в работе рестораторов Сочи сыграло и эмбарго в Россию некоторых продовольственных товаров. Именно это, по словам Никончука, позволило им распробовать весь колорит местных продуктов.

Сочи примет четыре матча Кубка конфедераций: 19 июня на "Фиште" встретятся сборные Австралии и Германии, 21 июня сыграют команды Мексики и Новой Зеландии, 25 июня – Германия против Камеруна. Команды, вышедшие в полуфинал, сыграют в Сочи 29 июня.