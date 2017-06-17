В Сочи гостей Кубка конфедераций будут удивлять кубанскими блюдами

СОЧИ, 17 июн – РИА Новости. Рестораторы Сочи будут удивлять гостей Кубка конфедераций по футболу традиционной кухней Кубани, которая всегда привлекала гостей, рассказал начальник управления потребительского рынка и услуг администрации Сочи Андрей Никончук.
"В этом году мы решили обратить внимание на традиционную кухню региона, традиционную кухню Кубани, на алкогольную продукцию Кубани. Потому что кубанская кухня всегда славилась большим изобилием, всегда привлекала гостей", — сообщил Андрей Никончук журналистам.
Назвать конкретные блюда, которые в обязательном порядке будут в каждом ресторане, по словам начальника управления, невозможно. Каждый ресторатор будет привлекать гостей по-своему. При этом в заведениях будут представлены разные гастрономические направления, способные подчеркнуть многообразие местной продукции, чтобы она оставила у гостей самые позитивные впечатления. Определенную роль в работе рестораторов Сочи сыграло и эмбарго в Россию некоторых продовольственных товаров. Именно это, по словам Никончука, позволило им распробовать весь колорит местных продуктов.
Сочи примет четыре матча Кубка конфедераций: 19 июня на "Фиште" встретятся сборные Австралии и Германии, 21 июня сыграют команды Мексики и Новой Зеландии, 25 июня – Германия против Камеруна. Команды, вышедшие в полуфинал, сыграют в Сочи 29 июня.