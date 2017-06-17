Немцы выйдут на матч КК-2017 с австралийцами с траурными повязками

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Футболисты сборной Германии будут играть в матче группового этапа Кубка конфедераций 2017 года против команды Австралии с траурными повязками в связи с кончиной экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля, сообщили агентству "Р-Спорт" в пресс-службе ФИФА.
"ФИФА может подтвердить, что сборная Германии будет играть с черными повязками против команды Австралии (в связи со смертью Коля)", — заявили в ФИФА.
Матч сборных Германии и Австралии пройдет в понедельник в Сочи.
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