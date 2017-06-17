Немцы выйдут на матч КК-2017 с австралийцами с траурными повязками

Флаги Чемпионата мира по футболу 2018 и Кубка конфедераций-2017 на Трубной площади в Москве

Флаги Чемпионата мира по футболу 2018 и Кубка конфедераций-2017 на Трубной площади в Москве

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Футболисты сборной Германии будут играть в матче группового этапа Кубка конфедераций 2017 года против команды Австралии с траурными повязками в связи с кончиной экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля, сообщили агентству "Р-Спорт" в пресс-службе ФИФА.

Экс-канцлер ФРГ (с 1982 по 1998 год) Коль скончался в пятницу утром, ему было 87 лет. Коля называли "отцом объединения Германии", "канцлером единства". Он был одним из влиятельнейших немецких и европейских политиков, одним из архитекторов объединенной Европы после окончания "холодной войны". Исторической заслугой Коля считается воссоединение Западной и Восточной Германии.

"ФИФА может подтвердить, что сборная Германии будет играть с черными повязками против команды Австралии (в связи со смертью Коля)", — заявили в ФИФА.

Матч сборных Германии и Австралии пройдет в понедельник в Сочи.

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