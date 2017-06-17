В Роспотребнадзоре заявили о готовности Сочи к Кубку конфедераций

СОЧИ, 17 июн – РИА Новости. Роспотребнадзор уделяет особое внимание качеству питьевой и морской воды в Сочи, анализы и исследования проводятся регулярно, сообщил начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Сочи Владимир Оробей в преддверии Кубка конфедераций.

"Мы акцентируем внимание на состоянии питьевой воды. Планомерно проводится лабораторный контроль, проблем не возникает. Особое внимание уделяется качеству морской воды. Работают определенные комиссии, которые смотрят состояние водоотведения с принятием дальнейших мер", — сказал Оробей.

По его словам, в городе функционируют шесть точек мониторинга качества морской воды, где специалисты управления один раз в десять дней проводят исследования. Все владельцы пляжей, которых в Сочи насчитывается порядка 190, самостоятельно осуществляют анализы воды на своих территориях, добавил Оробей.

Он также сообщил, что во время турнира гостей будут кормить три оператора питания. "У нас появились три оператора питания, которые будут осуществлять работу во время матчей Кубка конфедераций. Они будут кормить и волонтеров, и СМИ, и стюардов, и зрителей", — рассказал Оробей.

Определены и поставщики, которые осуществляют поставку продуктов питания в город. Многие из них находятся за пределами региона, при этом все они постоянно контролируются управлением Роспотребнадзора, подчеркнул он.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Сочи примет четыре матча: 19 июня на "Фиште" встретятся сборные Австралии и Германии, 21 июня сыграют команды Мексики и Новой Зеландии, 25 июня – Германия против Камеруна, 29 июня пройдет полуфинал.

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