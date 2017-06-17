Дворкович ждет самоотдачи от сборной России на Кубке конфедераций

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович ждет от сборной РФ на Кубке конфедераций командного духа, самоотдачи и сыгранности, которая видна по итогам игры с Чили.
"Жду командного духа, самоотдачи и, конечно, уже "сыгранности", которую, надеюсь, главный тренер прививает команде. По игре с Чили было видно, что потихоньку появляются уже игровые связи, командная игра налаживается", — сказал Дворкович журналистам.
"Так что надеюсь, что с Новой Зеландией покажем все, что можем, тем более, что команде Новой Зеландии труднее объективно, она летела издалека, в Белоруссии у нее был тяжелый товарищеский матч. Поэтому надеемся, верим в нашу сборную", — добавил он.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.