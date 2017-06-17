Дворкович ждет самоотдачи от сборной России на Кубке конфедераций

Фигура официального талисмана чемпионата мира по футболу 2018 и Кубка конфедераций 2017 волка Забиваки в Казани. Архивное фото

Фигура официального талисмана чемпионата мира по футболу 2018 и Кубка конфедераций 2017 волка Забиваки в Казани. Архивное фото

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович ждет от сборной РФ на Кубке конфедераций командного духа, самоотдачи и сыгранности, которая видна по итогам игры с Чили.

Вице-премьер надеется, что сборная РФ в игре со сборной Новой Зеландии в субботу "покажет все, что может".

"Жду командного духа, самоотдачи и, конечно, уже "сыгранности", которую, надеюсь, главный тренер прививает команде. По игре с Чили было видно, что потихоньку появляются уже игровые связи, командная игра налаживается", — сказал Дворкович журналистам.

"Так что надеюсь, что с Новой Зеландией покажем все, что можем, тем более, что команде Новой Зеландии труднее объективно, она летела издалека, в Белоруссии у нее был тяжелый товарищеский матч. Поэтому надеемся, верим в нашу сборную", — добавил он.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.