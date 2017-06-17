Врачи сказали, как одеться на матчи Кубка конфедераций, чтобы не заболеть

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Медики рассказали, как нужно одеваться, собираясь на стадион, чтобы посмотреть на матчи Кубка конфедераций и не заболеть после этого из-за длительного сидения на трибунах.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

Собираясь на матч, необходимо предусмотреть тот факт, что погода может резко измениться, говорят эксперты.

"При такой погоде, которая сейчас наблюдается в Подмосковье и Москве, необходимо одеваться достаточно тепло, потому что ветер очень холодный. Поэтому одежда, с одной стороны, должна быть легкой, с другой – непродуваемой, например, спортивная куртка. Главное – чтобы спина не была голой, как часто бывает, когда мы надеваем куртку на майку. Нужно надеть свитер, чтобы не было открытой спины. Если погода улучшается, а температура растет, то можно снять куртку, и свитер также спасет", — рассказала РИА Новости терапевт Людмила Лапа.

Терапевт Наталья Прихно также отмечает, что на стадион нужно взять с собой головной убор.

"Если будет солнце, то обязателен головной убор, лучше это панама, если ее нет, то хотя бы кепка. Лучше, если одежда будет хлопковой, и, если на улице будет достаточно холодно, то можно надеть даже термобелье, потому что человек будет сидеть неподвижно", — отметила она.

По словам медика, с собой можно захватить зонтик, который поможет защитить кожу от солнца, а вот для защиты от дождя лучше захватить дождевик.

Впрочем, согласно правилам поведения зрителей на стадионе во время Кубка конфедераций, на стадион запрещено проносить зонты длиной свыше 25 см в закрытом состоянии.

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