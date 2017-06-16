Собянин в преддверии Кубка конфедераций осмотрел стадион "Спартака"

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу в преддверии открытия Кубка конфедераций осмотрел стадион "Спартака".

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. В Москве на стадионе "Спартака" в Тушино пройдут 4 матча: 18 июня (Камерун — Чили), 21 июля (Россия — Португалия), 25 июня (Чили — Австралия) и 2 июля (матч за третье место).

Мэр осмотрел инфраструктуру арены, в том числе медиацентр, который открылся несколько дней назад, оценил систему безопасности стадиона и благоустройства прилегающей территории.

"Москва сделала все, что от нее зависело, теперь все зависит от вас и от футболистов", — сказал мэр волонтерам, которые работают в медиацентре. Собянин также спросил у них, довольны ли они работой медиацентра, и пожелал им успехов.

Столичный градоначальник также пообщался с иностранными журналистами. "Мы вашим коллегам предоставили медиацентр прямо в Доме Союзов, возле Кремля, это вообще хорошо, не надо никуда бегать", — отметил Собянин.

Пресс-центр для представителей СМИ, которые не смогли получить аккредитацию, заработал 15 июня в Колонном зале Дома Союзов в центре Москвы. Он рассчитан на 80 рабочих мест. Такие пресс-центры уже работают в Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Обеспечивать деятельность пресс-центра будут около 30 городских волонтеров.