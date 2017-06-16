Собянин в преддверии Кубка конфедераций осмотрел стадион "Спартака"

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу в преддверии открытия Кубка конфедераций осмотрел стадион "Спартака".
Мэр осмотрел инфраструктуру арены, в том числе медиацентр, который открылся несколько дней назад, оценил систему безопасности стадиона и благоустройства прилегающей территории.
"Москва сделала все, что от нее зависело, теперь все зависит от вас и от футболистов", — сказал мэр волонтерам, которые работают в медиацентре. Собянин также спросил у них, довольны ли они работой медиацентра, и пожелал им успехов.
Пресс-центр для представителей СМИ, которые не смогли получить аккредитацию, заработал 15 июня в Колонном зале Дома Союзов в центре Москвы. Он рассчитан на 80 рабочих мест. Такие пресс-центры уже работают в Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Обеспечивать деятельность пресс-центра будут около 30 городских волонтеров.