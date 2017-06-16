Мутко посетил тренировку сборной России накануне Кубка конфедераций

С-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко посетил тренировку сборной России накануне стартового матча национальной команды на домашнем Кубке конфедераций-2017 против сборной Новой Зеландии.

Тренировка национальной команды под руководством главного тренера Станислава Черчесова проходит в пятницу на стадионе "Смена" в Санкт-Петербурге.

На поле стадиона "Смена", который находится в Калининском районе Санкт-Петербурга, вышли все футболисты национальной команды. Занятие посетил Виталий Мутко, пообщавшийся перед занятием с Черчесовым и лично поприветствовавший каждого игрока.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Чтобы попасть на матчи, вместе с билетом необходимо предъявить паспорт болельщика, который следует оформить заранее. Анкету можно заполнить на сайте fan-id.ru, а получить паспорт — по почте или в центре выдачи в одном из городов Кубка конфедераций.

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