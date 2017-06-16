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Кубок конфедераций FIFA 2017 в России

Врачи рассказали, как не заболеть, отправляясь на матчи Кубка конфедераций

Сюжет:
Подготовка к Кубку конфедераций (146)
16:3216.06.2017
0620
© Fotolia / lenetsnikolaiВрач в поликлинике. Архивное фотоВрач в поликлинике. Архивное фото
© Fotolia / lenetsnikolai

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Медики рассказали, как нужно одеваться, собираясь на стадион, чтобы посмотреть на матчи Кубка конфедераций и не заболеть после этого из-за длительного сидения на трибунах.

Футболисты Роналдиньо и Вячеслав Малафеев на церемонии открытия Парка Кубка Конфедераций FIFA 2017 в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Михаил Киреев
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Собираясь на матч, необходимо предусмотреть тот факт, что погода может резко измениться, говорят эксперты.

"При такой погоде, которая сейчас наблюдается в Подмосковье и Москве, необходимо одеваться достаточно тепло, потому что ветер очень холодный. Поэтому одежда, с одной стороны, должна быть легкой, с другой – непродуваемой, например, спортивная куртка. Главное – чтобы спина не была голой, как часто бывает, когда мы надеваем куртку на майку. Нужно надеть свитер, чтобы не было открытой спины. Если погода улучшается, а температура растет, то можно снять куртку, и свитер также спасет", — рассказала РИА Новости терапевт Людмила Лапа.

Терапевт Наталья Прихно также отмечает, что на стадион нужно взять с собой головной убор.

Флаги к Кубку конфедераций 2017 у железнодорожного вокзала в Сочи. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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"Если будет солнце, то обязателен головной убор, лучше это панама, если ее нет, то хотя бы кепка. Лучше, если одежда будет хлопковой, и, если на улице будет достаточно холодно, то можно надеть даже термобелье, потому что человек будет сидеть неподвижно", — отметила она.

По словам медика, с собой можно захватить зонтик, который поможет защитить кожу от солнца, а вот для защиты от дождя лучше захватить дождевик.

Впрочем, согласно правилам поведения зрителей на стадионе во время Кубка конфедераций, на стадион запрещено проносить зонты длиной свыше 25 см в закрытом состоянии

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Чтобы попасть на матчи, вместе с билетом необходимо предъявить паспорт болельщика, который следует оформить заранее. Анкету можно заполнить на сайте fan-id.ru, а получить паспорт — по почте или в центре выдачи в одном из городов Кубка конфедераций.

Правила поведения зрителей на играх Кубка конфедераций
© РИА Новости, Инфографика
Правила поведения на играх Кубка конфедераций 2017

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Кубок конфедераций FIFA 2017 в России
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