Церемония открытия Кубка конфедераций начнется в субботу в 16:00

МОСКВА, 16 июн — Р-Спорт. Церемония открытия Кубка конфедераций по футболу пройдет в Санкт-Петербурге в субботу и начнется в 16:00 мск, сообщили агентству "Р-Спорт" в пресс-службе оргкомитета турнира.

Кубок конфедераций стартует в субботу матчем на "Стадионе Санкт-Петербург", в котором встретятся сборные России и Новой Зеландии. Игра начнется в 18:00 мск. Как ранее сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, в церемонии открытия примут участие российские исполнители Алсу и Сергей Лазарев, DJ Smash, а всего в мероприятии будут задействованы две тысячи артистов.

Согласно пресс-релизу ФИФА, сюжет церемонии расскажет всем зрителям о традициях, истории, культуре и природе России, о городах-организаторах турнира. Перед тем, как на поле выйдут команды и прозвучит стартовый свисток, на арене прозвучит "Жар-птица" Игоря Стравинского — эта музыка станет лейтмотивом церемонии открытия турнира.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Чтобы попасть на матчи, вместе с билетом необходимо предъявить паспорт болельщика, который следует оформить заранее. Анкету можно заполнить на сайте fan-id.ru, а получить паспорт — по почте или в центре выдачи в одном из городов Кубка конфедераций.