В России создадут мультиязычный центр поддержки футбольных болельщиков

МОСКВА, 16 июн — Р-Спорт. Российский футбольный союз (РФС) и Европейская юридическая служба объявили о создании мультиязычного центра поддержки футбольных болельщиков по справочно-информационным и правовым вопросам, который будет работать с 17 июня по 3 июля 2017 года.

Как отмечается в пресс-релизе организаторов, при возникновении любой неопределенной или конфликтной ситуации каждый болельщик, вне зависимости от национальной принадлежности, страны проживания и регистрации, может круглосуточно обратиться и бесплатно получить высококвалифицированную консультацию по телефону горячей линии 8-800-775-76-88. В России с 17 июня по 2 июля пройдет Кубок конфедераций по футболу.

"РФС положительно оценивает итоги работы центра поддержки болельщиков в рамках финальной части Евро-2016 и всецело поддерживает распространение его работы в рамках международных матчей, которые пройдут в России в 2017 году. Это позволит создать дополнительные предпосылки и возможности по поддержанию среды, свободной от дискриминации и насилия, для более комфортного и безопасного пребывания в Российской Федерации футбольных болельщиков", – заявил генеральный директор РФС Александр Алаев.

Заместитель председателя комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС, директор по безопасности Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Александр Мейтин заявил, что обеспечение безопасности и комфорта зрителей – одна из приоритетных задач.

"РФС и РФПЛ ведет серьезную и кропотливую работу по профилактике правонарушений среди болельщиков. Считаю создание центра поддержки болельщиков одним из наиболее эффективных инструментов", – подчеркнул Мейтин.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>