Мутко заявил, что сборная России на Кубке конфедераций порадует самоотдачей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – Р-Спорт, Василий Конов-мл. Сборная России по футболу на Кубке конфедераций 2017 года порадует болельщиков своей игрой и самоотдачей, заявил вице-премьер РФ, глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

"Что касается сборной России, мы встали на путь обновления команды, у нас перспективный и растущий главный тренер, — заявил Мутко журналистам. — Всего девять игроков представляют старую сборную, которая играла на Евро-2016. И такой сборной нужен опыт официального турнира. Но и в контрольных матчах сборная проделала колоссальную работу, показала желание. Я думаю, что сборная порадует игрой, желанием, самоотдачей. Будем рассчитывать на успех и поддержку наших болельщиков".

"Спортивную составляющую я вижу увлекательной и интригующей. В Казани огромный интерес к сборной Португалии со стороны болельщиков, что придает шарм этому турниру. К сборной России как к хозяйке турнира повышенный интерес. Турнир будет непредсказуемым по результату, но интригующим", — отметил президент РФС.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Чтобы попасть на матчи, вместе с билетом необходимо предъявить паспорт болельщика, который следует оформить заранее. Анкету можно заполнить на сайте fan-id.ru, а получить паспорт — по почте или в центре выдачи в одном из городов Кубка конфедераций.

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