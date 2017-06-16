В Кремле заявили, что Кубок конфедераций пройдет на высоком уровне

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Футбольный Кубок конфедераций пройдет успешно, на подобающем высоком уровне, для этого Россия проделала огромную подготовительную работу, убежден пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Есть все основания полагать, что все должно пройти успешно, на подобающем высоком уровне",- сказал Песков журналистам.

Как заявил пресс-секретарь главы государства, "уровень подготовки к мероприятию, которое стартует завтра, мы поймем, наверное, по итогам".

"Но насколько известно, проделана огромная подготовительная работа, задействованы все службы, вы знаете, что у российской стороны имеется богатый опыт по проведению подобных мероприятий",- сказал Песков.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Чтобы попасть на матчи, вместе с билетом необходимо предъявить паспорт болельщика, который следует оформить заранее. Анкету можно заполнить на сайте fan-id.ru, а получить паспорт — по почте или в центре выдачи в одном из городов Кубка конфедераций.