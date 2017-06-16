Алсу, Лазарев и DJ Smash выступят на церемонии открытия Кубка конфедераций

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. Российские исполнители Алсу и Сергей Лазарев, а также DJ Smash примут участие в церемонии открытия Кубка конфедераций по футболу в России, заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"Это две тысячи артистов, которые примут участие в церемонии открытия. Она начнется за два часа до матча Россия – Новая Зеландия. Мы приглашаем обладателей билетов прийти в 16:00. На церемонии будут показаны все наши города. В ней примут участие такие артисты, как Алсу, Лазарев, DJ Smash", — сказал Сорокин журналистам.

"Мы занимались подготовкой (к турниру) на протяжении шести лет. Четыре стадиона, 12 тренировочных площадок и одна база для арбитров. 262 бесплатных поезда, которые осуществляют бесплатное перемещение обладателей билетов. Вчера были отправлены первые поезда, сегодня еще шесть поездов. Это тысячи туристов, которые могут посетить нашу страну без виз. Это шесть тысяч волонтеров и десятки тысяч людей, вовлеченных в программу подготовки", — заявил он.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Чтобы попасть на матчи, вместе с билетом необходимо предъявить паспорт болельщика, который следует оформить заранее. Анкету можно заполнить на сайте fan-id.ru, а получить паспорт — по почте или в центре выдачи в одном из городов Кубка конфедераций.

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