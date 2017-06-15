Матч открытия Кубка конфедераций будут судить арбитры из Колумбии

МОСКВА, 15 июн — Р-Спорт. Матч открытия Кубка конфедераций-2017 между сборными России и Новой Зеландии будет обслуживать бригада арбитров из Колумбии во главе с Вильмаром Рольданом, сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Как отмечается, помогать Рольдану на линиях будут Александр Гусман и Кристиан де ла Крус, четвертым рефери является американец Марк Гейгер. Также на матч назначены два рефери-видеоассистента — Сандро Риччи из Бразилии и канадец Джо Флетчер. Помогать видеоассистентам будет парагваец Энрике Касерес.

Кроме сборной Новой Зеландии соперниками российской команды по группе А Кубка конфедераций являются сборные Португалии и Мексики.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Чтобы попасть на матчи, вместе с билетом необходимо предъявить паспорт болельщика, который следует оформить заранее. Анкету можно заполнить на сайте fan-id.ru, а получить паспорт — по почте или в центре выдачи в одном из городов Кубка конфедераций.

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