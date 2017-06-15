Колумнист Die Welt призвал не радоваться "празднику футбола" в России

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Колумнист газеты Die Welt Рихард Херцингер считает, что поклонники футбола не должны радоваться Кубку конфедераций, который пройдет в России в ближайшее время.

"Никакого футбольного праздника в авторитарной России!", — пишет он.

Колумнист негодует по поводу арестов активистов на недавних акциях протеста в Москве и других российских городах, называя это не иначе как "жестокими репрессиями". Он также обвиняет Владимира Путина в том, что российская авиация якобы сбрасывает бомбы на "мирных жителей и оппозиционные силы в Сирии", а также в том, что российские военные "буйствуют" на востоке Украины.

При этом, с точки зрения автора, "всего этот как будто не происходит", поскольку в ближайшее время там пройдет Кубок конфедераций, генеральная репетиция перед будущим Чемпионатом мира по футболу.

Херцингер недоволен, что из-за недавних обвинений в поддержке терроризма в адрес Катара весь мир дискутирует по поводу того, проводить ли там чемпионат в 2022 году, а про ЧМ-2018 и Москву подобных обсуждений нет.

Похоже, представители международного спорта и бизнеса решили наградить Кремль за "бесцеремонное поведение", радостно участвуя в очередном его проекте, сокрушается колумнист.

По его словам, их не волнует, что Владимир Путин "будет торжествовать", а Россию будут считать нормальной страной и важной частью мирового сообщества, несмотря на ее "преступные действия".

Доказательств этих самых действий в Сирии и Украине Херцингер не приводит. То, что недавние митинги в российских городах не были согласованы с властями, он не упоминает.

Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. В нем примут сборные России, Новой Зеландии, Португалии, Мексики, Камеруна, Чили, Австралии и Германии.