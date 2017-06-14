Мутко заявил, что Россия полностью готова к Кубку конфедераций

МОСКВА, 14 июн – Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Россия находится в полной готовности к проведению Кубка конфедераций 2017 года по футболу, заявил агентству "Р-Спорт" вице-премьер РФ, глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

"Россия абсолютно готова к проведению Кубка конфедераций, — сказал Мутко по телефону. – Все стадионы, тренировочные площадки и гостиницы готовы. Надеюсь, что турнир пройдет на самом высоком уровне".

Собеседник агентства отметил, что все вопросы, связанные с турниром, в том числе приезд команд в Россию, решаются в соответствии с планом. "Каких-то проблем нет в принципе, — отметил глава РФС. – Надеюсь, у нас будет большой серьезный праздник. Ждем с нетерпением большого футбола".

В среду сборная России, которой 17 июня в Санкт-Петербурге предстоит сыграть матч открытия с командой Новой Зеландии, тренировалась в Москве в полном составе. "Наша сборная к турниру готова. Была проделана хорошая работа, сложился отличный коллектив, настрой хороший. Надеюсь, что будет поддержка болельщиков и сборная России покажет футбол того уровня, на котором она сегодня реально находится", — заявил он.

"Спорт есть спорт, но надеюсь, что тот тренд на улучшение игры, который у нас присутствует, а также на самоотдачу, будет продолжаться", — добавил Мутко.

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