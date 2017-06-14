Сочи готовится к Кубку конфедераций: "Ласточки", казаки и уроки английского

КРАСНОДАР, 14 июн — РИА Новости. Сочи примет четыре матча Кубка конфедераций по футболу с 19 по 29 июня; по данным местных властей, городская инфраструктура полностью готова, болельщики будут обеспечены комфортом и безопасностью, городские гостиницы смогут одновременно разместить более 200 тысяч человек.

Кубок конфедераций состоится с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Сборная России сыграет в группе A, где ее соперниками будут команды Новой Зеландии, Мексики и Португалии. Стадион "Фишт" в Сочи примет групповые матчи сборных Австралии и Германии 19 июня, Мексики и Новой Зеландии 21 июня и Германии и Камеруна 25 июня, а также полуфинальный матч 29 июня.

Сочи гостиприимный

Прибывающие в Сочи команды и болельщики смогут оценить гостеприимство курорта уже в аэропорту, отмечают власти города. "Сложилась хорошая традиция встречать команды и болельщиков в аэропорту – торжественно, с хлебом и солью, участием артистов сочинских профессиональных вокальных коллективов. Также радушно будем принимать участников и гостей Кубка конфедераций", – рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации Сочи.

Город уже празднично оформлен с использованием символики Международной федерации футбола (ФИФА). На маршрутах гостеприимства появились специальные цветочные клумбы и вазоны, рекламные конструкции, праздничные флаги, информационные указатели, забрендировано 100 городских автобусов.

Работа аэропорта

"Во время подготовки и проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира 2018 года аэропорт должен обслужить всех пассажиров и гостей в соответствии с самыми высокими стандартами качества и безопасности. Благодаря большому опыту работы с участниками международных мероприятий и отлаженному механизму работы производственных служб, в дни массового прибытия пассажиров аэропорт Сочи готов к пиковым нагрузкам", – заявили РИА Новости в пресс-службе компании "Базэл Аэро", управляющей аэропортами Кубани.

Как отметили в ведомстве, в рамках подготовки к обеспечению транспортной безопасности в период проведения Кубка конфедераций аэропорт Сочи разработал маршруты движения клиентских групп, включая движения команд, исключающие их пересечение с иными пассажирами путем обеспечения въезда автобусов оргкомитета к борту ВС на прилет и использования отдельной зоны предполетного досмотра на вылет команд.

По предварительным подсчетам "Базэл Аэро", количество пассажиров в сутки в дни проведения соревнований составит от 25 до 38 тысяч человек. При пиковой нагрузке будет обеспечена общая пропускная способность аэропорта Сочи за счет применения реверса и других организационных технических мероприятий, включая отработку взаимодействия с органами паспортного контроля. Предполагается увеличение дополнительных мобильных стоек паспортного контроля. Во время проведения футбольных матчей авиаузел Краснодара будет использоваться в качестве запасного в случае неблагоприятных погодных условий в Сочи, добавили в компании.

Бесплатный проезд

На период проведения матчей Кубка конфедераций-2017 между городами-организаторами: Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью и Сочи – будут курсировать более 260 бесплатных железнодорожных поездов, которые смогут перевезти около 160 тысяч болельщиков, сообщили в Транспортной дирекции ЧМ-2018. В состав каждого поезда будут входить купейные или двухэтажные вагоны. Как добавили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, в период проведения матчей Кубка конфедерации зрителям спортивных соревнований в Сочи также предоставят бесплатный проезд в пригородных поездах. По словам главы Кубани Вениамина Кондратьева, во время проведения матчей количество "Ласточек" будет увеличено с 19 до 70 в сутки. Кроме того, в город поступили 60 новых автобусов.

В администрации Сочи добавили, что право бесплатного проезда в транспорте городского и пригородного сообщении будет предоставлено волонтерам и лицам, включенным в списки ФИФА, имеющим подтверждающие документы, в период проведения турнира.

Бесплатный проезд будет возможен в день проведения футбольного матча при наличии паспорта болельщика и билета на игру.

Автобусы, на которых предоставляется право бесплатного проезда, будут маркированы специальными знаками. Интервал движения по маршрутам спортивных соревнований в дни проведения матчей с 15.00 до 24.00 составит от 2 до 10 минут в зависимости от маршрута.

Билеты на матчи

Билеты на Кубок конфедераций в Сочи болельщики могут приобрести и получить только в билетном центре Кубка конфедераций, который расположен на станции "Запад" в Имеретинской низменности Адлерского района – в здании близ железнодорожной станции "Олимпийский парк".

Что касается центра выдачи паспорта болельщика, то он уже несколько месяцев работает в крупном торговом центре Центрального района Сочи "Море Молл". Второго мая состоялось открытие второго центра паспорта болельщика, который находится в Главной трибуне "Сочи Автодрома". Гости, прибывая в Олимпийский парк на "Ласточке", здесь же смогут приобрести билет и по дороге на "Фишт" оформить паспорт болельщика.

Для удобства журналистов помимо основного медиацентра на стадионе "Фишт", с 15 июня по 2 июля в здании "Сочи Автодром" откроется городской центр неаккредитованной прессы Кубка конфедераций. Как отмечают власти Сочи, здесь планируется проводить пресс-конференции и брифинги с участием городских и краевых спикеров, послов курорта и спортсменов. Будет также работать презентационная зона региона и города.

Культурная программа

Власти региона подготовили обширную культурную программу для сочинцев и гостей курорта. Так, например, 2 июля на площади Южного мола состоится показ финального матча Кубка конфедераций. В дни проведения матчей в Сочи 19, 21, 25 и 29 июня будут работать шесть площадок, на которых профессиональные национальные музыкальные и хореографические коллективы города, а также аниматоры будут создавать праздничное настроение. Стать зрителем шоу можно будет на площади Южного мола, площади у Художественного музея, площади перед ЦУМ у железнодорожного вокзала, на площади близ Органного зала, в парке культуры и отдыха "Адлер", а также в центральном городском парке "Ривьера".

Помимо культурной программы Кубка конфедераций, в Сочи, традиционно для летнего времени запланировано множество концертов, выставок и акций. Так, например, в этот период в Зимнем театре будет проходить XXVII Открытый Российский кинофестиваль "Кинотавр", а в концертном зале "Фестивальный" пройдут выступления звезд российской эстрады.

Кроме того, для участников и гостей Кубка конфедераций и чемпионата мира-2018 власти Сочи разработали экскурсионные маршруты по 12 наиболее знаковым объектам туристско-экскурсионного показа. Это объекты постолимпийского наследия (Олимпийский парк, Сочи Парк, "Сочи Автодром" и трасса "Формулы-1"), горнолыжной инфраструктуры Красной поляны, а также объекты природного наследия, такие как Дендрарий, парк "Ривьера", смотровая башня на горе Ахун.

Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, в настоящее время ведутся переговоры о создании фан-зон для болельщиков в других городах региона. В Краснодаре такие площадки могут появиться на Театральной и Пушкинской площадях, а также перед кинотеатром "Аврора". "Здесь будут установлены экраны для трансляции матчей, зоны общественного питания и торговли, – все, чтобы жители смогли максимально комфортно приобщиться к большому событию мирового футбола", – отмечают краевые власти.

Говорим по-английски

Как рассказали в администрации Сочи, с начала 2017 года на территории курорта стартовал городской проект "Слово дня". Жителям и гостям предоставляется возможность выучить одно английское слово или фразу – новый материал ежедневно размещается на городских экранах, в торговых центрах, учреждениях культуры, образования и здравоохранения.

В ведомстве уточнили, что в Сочи на всех событийных мероприятиях работают англоязычные волонтеры, которые сопровождают иностранные делегации и команды, помогают журналистам в пресс-центрах. Кроме того, на русском и английском языках транслируются все объявления в аэропорту Сочи и на железнодорожных вокзалах. Вывески с названием улиц, часами работы магазинов и аптек, меню в ресторанах также имеют перевод на английский.

"Мы создавали благоприятную лингвистическую языковую среду к Олимпийским играм и сейчас продолжаем ее совершенствовать к Кубку конфедераций и чемпионату мира. В целом ежегодно у нас проходит более 200 мероприятий международного уровня, многие из которых с участием иностранных делегаций… Сочи стремится завоевать иностранного туриста, поэтому вполне естественно для нас развивать в городе благоприятную языковую среду для комфортного отдыха гостей из-за рубежа", – заявили в администрации Сочи.

Гостиницы

В текущем году средства размещения Сочи, по данным властей города, прошли процедуру классификации. В настоящее время проклассифицировано 1770 объектов размещения, возможность одномоментного размещения гостей – более 200 тысяч человек.

Существующий номерной фонд Сочи 3, 4 и 5 звезд составляет 42,2 тысячи номеров. Количество средств размещения и объем номерного фонда Сочи превосходит в несколько раз требования ФИФА к городу-организатору, заявляют власти курорта.

Безопасность под контролем

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, безопасность гостей находится на особом контроле.

"Охрану правопорядка в Сочи будут обеспечивать порядка 8 тысяч человек. Это сотрудники полиции и Росгвардии, казаки и представители частных охранных предприятий. Специальную подготовку по вопросам антитеррористической также прошли работники отелей и гостиниц, где будут размещаться болельщики. Таких объектов в Сочи более 2 тысяч", — сообщил Кондратьев.

Как отметили в администрации города, для контроля за стратегически значимыми объектами социальной инфраструктуры и улицами Сочи установлено и функционирует более 1,5 тысячи камер видеонаблюдения. Вся информация с городских видеокамер поступает в Городской ситуационно-аналитический центр.

Видеоданные, поступающие с более чем 300 камер, расположенных на особо значимых объектах, таких как ЖД-станции, вокзалы, аэропорт, Морской порт, спортивные объекты, места с массовым пребыванием людей, в том числе все значимые площади города, хранятся в течение 30 дней.

Как добавили в пресс-службе администрации Кубани, также улучшена система безопасности стадиона в соответствии с международными требованиями. Количество камер видеонаблюдения увеличено до 2023 камеры различных систем. "По периметру стадиона расположены входные группы оснащенные системой контроля доступа, связанной с системой идентификации болельщиков. Для идентификации и пропуска на стадион болельщиков, кроме билета будет использоваться и паспорт болельщика, который поможет проходить на стадион без лишней траты времени. Паспорт болельщика или FAN ID – это еще и безопасность", – пояснили в ведомстве.

По словам Кондратьева, поддержку получила и сфера здравоохранения: во время Кубка конфедерации в Сочи дополнительно будут работать 85 медработников, непосредственно на стадионе во время матчей – 16 медицинских бригад. Также край закупил 20 новых машин скорой помощи, сочинские больницы обеспечены всеми необходимыми медикаментами, уточнил глава Кубани.