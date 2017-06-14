США
14.0614 июня15:42МСК
USD57.03+0.12
EUR63.95+0.18
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Кубок Конфедераций FIFA 2017 в России

Сочи готовится к Кубку конфедераций: "Ласточки", казаки и уроки английского

Сюжет:
Подготовка к Кубку конфедераций (123)
15:3114.06.2017
(обновлено: 15:34 14.06.2017)
0290
© Нина ЗотинаПерейти в фотобанкОткрытие Парка Кубка конфедераций 2017 в Сочи. Архивное фотоОткрытие Парка Кубка конфедераций 2017 в Сочи. Архивное фото
© Нина Зотина
Перейти в фотобанк

КРАСНОДАР, 14 июн — РИА Новости. Сочи примет четыре матча Кубка конфедераций по футболу с 19 по 29 июня; по данным местных властей, городская инфраструктура полностью готова, болельщики будут обеспечены комфортом и безопасностью, городские гостиницы смогут одновременно разместить более 200 тысяч человек.

Автобус, оборудованный валидатором для оплаты проезда банковскими картами и мобильными устройствами, на улице в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в фотобанк
Кубок конфедераций в Петербурге: шаттлы от метро и фан-зона в центре города

Кубок конфедераций состоится с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Сборная России сыграет в группе A, где ее соперниками будут команды Новой Зеландии, Мексики и Португалии. Стадион "Фишт" в Сочи примет групповые матчи сборных Австралии и Германии 19 июня, Мексики и Новой Зеландии 21 июня и Германии и Камеруна 25 июня, а также полуфинальный матч 29 июня.

Сочи гостиприимный

Прибывающие в Сочи команды и болельщики смогут оценить гостеприимство курорта уже в аэропорту, отмечают власти города. "Сложилась хорошая традиция встречать команды и болельщиков в аэропорту – торжественно, с хлебом и солью, участием артистов сочинских профессиональных вокальных коллективов. Также радушно будем принимать участников и гостей Кубка конфедераций", – рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации Сочи.

© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкОткрытие Парка Кубка конфедераций 2017 в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Открытие Парка Кубка конфедераций 2017 в Сочи

Город уже празднично оформлен с использованием символики Международной федерации футбола (ФИФА). На маршрутах гостеприимства появились специальные цветочные клумбы и вазоны, рекламные конструкции, праздничные флаги, информационные указатели, забрендировано 100 городских автобусов.

Работа аэропорта

"Во время подготовки и проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира 2018 года аэропорт должен обслужить всех пассажиров и гостей в соответствии с самыми высокими стандартами качества и безопасности. Благодаря большому опыту работы с участниками международных мероприятий и отлаженному механизму работы производственных служб, в дни массового прибытия пассажиров аэропорт Сочи готов к пиковым нагрузкам", – заявили РИА Новости в пресс-службе компании "Базэл Аэро", управляющей аэропортами Кубани.

Открытие Парка Кубка конфедераций 2017 в Казани. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Шатры в форме мячей: Казань готовится к Кубку конфедераций

Как отметили в ведомстве, в рамках подготовки к обеспечению транспортной безопасности в период проведения Кубка конфедераций аэропорт Сочи разработал маршруты движения клиентских групп, включая движения команд, исключающие их пересечение с иными пассажирами путем обеспечения въезда автобусов оргкомитета к борту ВС на прилет и использования отдельной зоны предполетного досмотра на вылет команд.

По предварительным подсчетам "Базэл Аэро", количество пассажиров в сутки в дни проведения соревнований составит от 25 до 38 тысяч человек. При пиковой нагрузке будет обеспечена общая пропускная способность аэропорта Сочи за счет применения реверса и других организационных технических мероприятий, включая отработку взаимодействия с органами паспортного контроля. Предполагается увеличение дополнительных мобильных стоек паспортного контроля. Во время проведения футбольных матчей авиаузел Краснодара будет использоваться в качестве запасного в случае неблагоприятных погодных условий в Сочи, добавили в компании.

Бесплатный проезд

На период проведения матчей Кубка конфедераций-2017 между городами-организаторами: Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью и Сочи – будут курсировать более 260 бесплатных железнодорожных поездов, которые смогут перевезти около 160 тысяч болельщиков, сообщили в Транспортной дирекции ЧМ-2018. В состав каждого поезда будут входить купейные или двухэтажные вагоны. Как добавили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, в период проведения матчей Кубка конфедерации зрителям спортивных соревнований в Сочи также предоставят бесплатный проезд в пригородных поездах. По словам главы Кубани Вениамина Кондратьева, во время проведения матчей количество "Ласточек" будет увеличено с 19 до 70 в сутки. Кроме того, в город поступили 60 новых автобусов.

Официальный талисман Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 Забивака. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
В Москве установили четыре фигуры волка Забиваки

В администрации Сочи добавили, что право бесплатного проезда в транспорте городского и пригородного сообщении будет предоставлено волонтерам и лицам, включенным в списки ФИФА, имеющим подтверждающие документы, в период проведения турнира.

Бесплатный проезд будет возможен в день проведения футбольного матча при наличии паспорта болельщика и билета на игру.

Автобусы, на которых предоставляется право бесплатного проезда, будут маркированы специальными знаками. Интервал движения по маршрутам спортивных соревнований в дни проведения матчей с 15.00 до 24.00 составит от 2 до 10 минут в зависимости от маршрута.

Билеты на матчи

Билеты на Кубок конфедераций в Сочи болельщики могут приобрести и получить только в билетном центре Кубка конфедераций, который расположен на станции "Запад" в Имеретинской низменности Адлерского района – в здании близ железнодорожной станции "Олимпийский парк".

Рекламные щиты в Москве, посвященные Кубку конфедераций FIFA 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Право освещать Кубок конфедераций получили Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ"

Что касается центра выдачи паспорта болельщика, то он уже несколько месяцев работает в крупном торговом центре Центрального района Сочи "Море Молл". Второго мая состоялось открытие второго центра паспорта болельщика, который находится в Главной трибуне "Сочи Автодрома". Гости, прибывая в Олимпийский парк на "Ласточке", здесь же смогут приобрести билет и по дороге на "Фишт" оформить паспорт болельщика.

Для удобства журналистов помимо основного медиацентра на стадионе "Фишт", с 15 июня по 2 июля в здании "Сочи Автодром" откроется городской центр неаккредитованной прессы Кубка конфедераций. Как отмечают власти Сочи, здесь планируется проводить пресс-конференции и брифинги с участием городских и краевых спикеров, послов курорта и спортсменов. Будет также работать презентационная зона региона и города.

Культурная программа

Власти региона подготовили обширную культурную программу для сочинцев и гостей курорта. Так, например, 2 июля на площади Южного мола состоится показ финального матча Кубка конфедераций. В дни проведения матчей в Сочи 19, 21, 25 и 29 июня будут работать шесть площадок, на которых профессиональные национальные музыкальные и хореографические коллективы города, а также аниматоры будут создавать праздничное настроение. Стать зрителем шоу можно будет на площади Южного мола, площади у Художественного музея, площади перед ЦУМ у железнодорожного вокзала, на площади близ Органного зала, в парке культуры и отдыха "Адлер", а также в центральном городском парке "Ривьера".

Олимпийский стадион Фишт в Олимпийском парке в Сочи. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
В Сочи на время Кубка конфедераций ввели ограничения на продажу алкоголя

Помимо культурной программы Кубка конфедераций, в Сочи, традиционно для летнего времени запланировано множество концертов, выставок и акций. Так, например, в этот период в Зимнем театре будет проходить XXVII Открытый Российский кинофестиваль "Кинотавр", а в концертном зале "Фестивальный" пройдут выступления звезд российской эстрады.

Кроме того, для участников и гостей Кубка конфедераций и чемпионата мира-2018 власти Сочи разработали экскурсионные маршруты по 12 наиболее знаковым объектам туристско-экскурсионного показа. Это объекты постолимпийского наследия (Олимпийский парк, Сочи Парк, "Сочи Автодром" и трасса "Формулы-1"), горнолыжной инфраструктуры Красной поляны, а также объекты природного наследия, такие как Дендрарий, парк "Ривьера", смотровая башня на горе Ахун.

Кубок Конфедераций в цифрах и фактах
© Инфографика
Кубок Конфедераций в цифрах и фактах

Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, в настоящее время ведутся переговоры о создании фан-зон для болельщиков в других городах региона. В Краснодаре такие площадки могут появиться на Театральной и Пушкинской площадях, а также перед кинотеатром "Аврора". "Здесь будут установлены экраны для трансляции матчей, зоны общественного питания и торговли, – все, чтобы жители смогли максимально комфортно приобщиться к большому событию мирового футбола", – отмечают краевые власти.

Говорим по-английски

Как рассказали в администрации Сочи, с начала 2017 года на территории курорта стартовал городской проект "Слово дня". Жителям и гостям предоставляется возможность выучить одно английское слово или фразу – новый материал ежедневно размещается на городских экранах, в торговых центрах, учреждениях культуры, образования и здравоохранения.

Транспортная развязка на Волоколамском шоссе. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
На Волоколамском шоссе откроется выделенная полоса к Кубку конфедераций

В ведомстве уточнили, что в Сочи на всех событийных мероприятиях работают англоязычные волонтеры, которые сопровождают иностранные делегации и команды, помогают журналистам в пресс-центрах. Кроме того, на русском и английском языках транслируются все объявления в аэропорту Сочи и на железнодорожных вокзалах. Вывески с названием улиц, часами работы магазинов и аптек, меню в ресторанах также имеют перевод на английский.

"Мы создавали благоприятную лингвистическую языковую среду к Олимпийским играм и сейчас продолжаем ее совершенствовать к Кубку конфедераций и чемпионату мира. В целом ежегодно у нас проходит более 200 мероприятий международного уровня, многие из которых с участием иностранных делегаций… Сочи стремится завоевать иностранного туриста, поэтому вполне естественно для нас развивать в городе благоприятную языковую среду для комфортного отдыха гостей из-за рубежа", – заявили в администрации Сочи.

Гостиницы

В текущем году средства размещения Сочи, по данным властей города, прошли процедуру классификации. В настоящее время проклассифицировано 1770 объектов размещения, возможность одномоментного размещения гостей – более 200 тысяч человек.

Существующий номерной фонд Сочи 3, 4 и 5 звезд составляет 42,2 тысячи номеров. Количество средств размещения и объем номерного фонда Сочи превосходит в несколько раз требования ФИФА к городу-организатору, заявляют власти курорта.

Безопасность под контролем

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, безопасность гостей находится на особом контроле.

Паспорт болельщика в центре выдачи паспортов болельщиков Кубка конфедераций FIFA 2017 в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Владельцам паспорта болельщика открыли безвизовый въезд в Россию

"Охрану правопорядка в Сочи будут обеспечивать порядка 8 тысяч человек. Это сотрудники полиции и Росгвардии, казаки и представители частных охранных предприятий. Специальную подготовку по вопросам антитеррористической также прошли работники отелей и гостиниц, где будут размещаться болельщики. Таких объектов в Сочи более 2 тысяч", — сообщил Кондратьев.

Как отметили в администрации города, для контроля за стратегически значимыми объектами социальной инфраструктуры и улицами Сочи установлено и функционирует более 1,5 тысячи камер видеонаблюдения. Вся информация с городских видеокамер поступает в Городской ситуационно-аналитический центр.

Видеоданные, поступающие с более чем 300 камер, расположенных на особо значимых объектах, таких как ЖД-станции, вокзалы, аэропорт, Морской порт, спортивные объекты, места с массовым пребыванием людей, в том числе все значимые площади города, хранятся в течение 30 дней.

Болельщики ФК Зенит. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
МВД будет жестко реагировать на проявления расизма на ЧМ-2018

Как добавили в пресс-службе администрации Кубани, также улучшена система безопасности стадиона в соответствии с международными требованиями. Количество камер видеонаблюдения увеличено до 2023 камеры различных систем. "По периметру стадиона расположены входные группы оснащенные системой контроля доступа, связанной с системой идентификации болельщиков. Для идентификации и пропуска на стадион болельщиков, кроме билета будет использоваться и паспорт болельщика, который поможет проходить на стадион без лишней траты времени. Паспорт болельщика или FAN ID – это еще и безопасность", – пояснили в ведомстве.

По словам Кондратьева, поддержку получила и сфера здравоохранения: во время Кубка конфедерации в Сочи дополнительно будут работать 85 медработников, непосредственно на стадионе во время матчей – 16 медицинских бригад. Также край закупил 20 новых машин скорой помощи, сочинские больницы обеспечены всеми необходимыми медикаментами, уточнил глава Кубани.

Комментировать
+
Кубок Конфедераций FIFA 2017 в России
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена