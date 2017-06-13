Губернатор Краснодарского края рассказал о подготовке к Кубку конфедераций

КРАСНОДАР, 13 июн — РИА Новости. Руководство Кубани сделало упор на комфорте болельщиков и мерах безопасности при подготовке к Кубку конфедераций по футболу, первый матч которого в Сочи пройдет 19 июня, заявил РИА Новости губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Сейчас все организовано так, чтобы и туристам, и болельщикам было комфортно. Прежде всего, мы постарались максимально развести их маршруты. Еще в прошлом году на форуме РЖД в Сочи мы с Олегом Белозеровым говорили об увеличении количества электричек", — рассказал губернатор. По его словам, компания пошла навстречу краю, и на период проведения матчей будет курсировать не 19, а 70 "ласточек" в сутки; кроме того, в город поступили 60 новых автобусов.

Поддержку получила и сфера здравоохранения: во время Кубка конфедераций в Сочи дополнительно будут работать 85 медработников, непосредственно на стадионе во время матчей – 16 медицинских бригад. Также край закупил 20 новых машин скорой помощи, сочинские больницы обеспечены всеми необходимыми медикаментами, уточнил глава Кубани.

Как подчеркнул Кондратьев, на особом контроле – безопасность гостей региона, охрану правопорядка в Сочи будут обеспечивать около восьми тысяч человек: это сотрудники полиции и Росгвардии, казаки и представители частных охранных предприятий. Специальную подготовку по вопросам антитеррора также прошли работники отелей и гостиниц, где будут размещаться болельщики — таких объектов в Сочи более двух тысяч.

"Мы делаем максимально возможное, чтобы безопасность в Сочи была стопроцентной", — отметил губернатор.

Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. В Сочи на стадионе "Фишт" матчи пройдут 19 июня (Австралия – Германия), 21 июня (Мексика – Новая Зеландия), 25 июня (Германия – Камерун) и 29 июня (второй полуфинал).

Чтобы попасть на матчи, вместе с билетом необходимо предъявить паспорт болельщика, который следует оформить заранее. Анкету можно заполнить на сайте fan-id.ru, а получить паспорт — по почте или в центре выдачи в одном из городов Кубка конфедераций.

Другие новости региона читайте здесь