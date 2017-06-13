Безопасность на Кубке конфедераций обеспечат более 23 тысяч спасателей

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Более 23 тысяч пожарных и спасателей будут обеспечивать безопасность проведения Кубка конфедераций FIFA 2017, сообщил в ходе селекторного совещания в Национальном центре управления в кризисных ситуация (НЦУКС) МЧС России директор департамента оперативного управления Анатолий Елизаров.

"Подготовка МЧС России к обеспечению безопасности Кубка конфедераций завершена. Отработан весь комплекс организационных мероприятий. Организована система управления и взаимодействия в рамках Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)", — доложил Елизаров первому замглавы МЧС Владимиру Степанову, отметив, что "органы управления, силы и средства МЧС России к участию в обеспечении безопасности при проведении Кубка конфедераций готовы".

По словам Елизарова, для обеспечения безопасности спортивных мероприятий спланирована группировка сил и средств МЧС России общей численностью более 23 тысяч человек, около 2 тысяч единиц техники и 66 единиц авиационной техники.

"Управление группировкой пожарных и спасателей будет осуществляться оперативными штабами МЧС России, развернутыми на базе НЦУКСа и региональных ЦУКСов, а также непосредственно на стадионах", — сообщил Елизаров.

По его словам, за каждым стадионом, всеми местами проживания спортсменов и официальных представителей команд, объектами транспортной инфраструктуры, фанзонами и гостиницами закреплены ответственные от МЧС должностные лица для дежурства в составе объединенных пунктов безопасности.

"Личный состав МЧС России, задействованный в обеспечении безопасности спортивных мероприятий, уже размещен в местах дислокации подразделений чрезвычайного ведомства. Кроме того, в составе оперативных групп и оперативно-дежурных смен НЦУКСов, ЦУКСов территориальных органов МЧС России будут дежурить студенты и курсанты вузов системы МЧС России, которые в совершенстве владеют иностранными языками", — добавил Елизаров.

Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.