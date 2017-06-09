Кубок конфедераций без сомнений пройдет на высоком уровне, заявил Дворкович

Наружная реклама Кубка Конфедераций 2017 в форме футбольного мяча на въезде в аэропорт Пулково. Архивное фото

Наружная реклама Кубка Конфедераций 2017 в форме футбольного мяча на въезде в аэропорт Пулково. Архивное фото

МОСКВА, 9 июн — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович заявил, что не сомневается в высоком уровне проведения в стране Кубка конфедераций по футболу.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Первый матч на турнире сборная России проведет 17 июня в Санкт-Петербурге с командой Новой Зеландии. Также в одной группе со россиянами выступят команды Португалии и Мексики.

"Я не сомневаюсь, что в плане организации на Кубке конфедераций все будет на высоком уровне", — сказал Дворкович журналистам.

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