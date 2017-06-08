Собянин заявил, что Кубок конфедераций не причинит москвичам неудобств

Мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя правительства РФ, президент РФС Виталий Мутко на Большой спортивной арене Лужники в Москве. Архивное фото

Мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя правительства РФ, президент РФС Виталий Мутко на Большой спортивной арене Лужники в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что Москва сделала все, чтобы Кубок конфедераций по футболу стал праздником для болельщиков и не причинил неудобств горожанам.

"До КК2017 – всего неделя. Москва сделала все, чтобы соревнования стали праздником для болельщиков и не причинили неудобств горожанам", — написал мэр в своем микроблоге в Twitter.

Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Действующие чемпионы Европы португальцы на турнире сыграют в группе А со сборными России, Новой Зеландии и Мексики.