На Кубке конфедераций будут играть лучшие российские игроки, заявил Мутко

МОСКВА, 7 июн — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Состав сборной России на Кубок конфедераций собран из лучших игроков, но и те футболисты, которые не вошли в окончательный список, имеют в будущем хорошие перспективы в национальной команде, заявил агентству "Р-Спорт" президент РФС Виталий Мутко.

В среду был объявлен состав национальной сборной на Кубок конфедераций, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля. В команду вошли 23 футболиста. Из расширенного состава в сборную на турнир не включены защитники Роман Нойштедтер, Андрей Семенов и голкипер Александр Беленов.

"Тренер сделал выбор. В составе сборной России лучшие игроки. Но и те ребята, которые не поехали, очень хорошую работу проделали. Знаю, что от тренера они получили некие задания, в будущем они будут входить в круг кандидатов в сборную, на их счету уже есть игры за национальную команду. У них хорошие перспективы, просто сейчас тренер исходил из реальной ситуации, видения модели игры", — сказал Мутко по телефону.

"Надо болеть за эту команду и поддерживать ее. Ребята даже ценой травм стараются все, что умеют, отдавать на поле. Видно, что эта команда хочет радовать болельщиков, это самое главное", — добавил глава РФС.

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