Мутко пообещал решить вопрос с телетрансляциями Кубка конфедераций

МОСКВА, 6 июн — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Переговоры по покупке прав на телетрансляцию матчей Кубка конфедераций-2017 российскими телеканалами находятся в стадии завершения, вопрос только в бюрократическом согласовании контракта, процесс должен быть завершен к среде, заявил вице-премьер РФ и глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. 3 июня Международная федерация футбола (ФИФА) в ответ на запрос агентства "Р-Спорт" сообщила, что переговоры относительно прав на показ матчей Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 в России еще продолжаются.

"По трансляциям все уже в процессе завершения переговоров. Я разговаривал сегодня с президентом ФИФА (Джанни Инфантино), и в целом вопрос остался в бюрократическом согласовании контракта. Надеюсь, что сегодня или максимум завтра этот процесс будет завершен", — сказал Мутко журналистам.

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