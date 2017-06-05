В Петербурге хотят ограничить продажу алкоголя во время Кубка конфедераций

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Депутаты Санкт-Петербурга подготовили законопроект, который предполагает дополнительные ограничения по продаже алкоголя во время проведения Кубка конфедераций 2017 года, говорится в сообщении пресс-службы законодательного собрания города.

Соответствующий законопроект о дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции в Санкт-Петербурге рекомендован на рассмотрение законодательного собрания комиссией по промышленности, экономике и предпринимательству.

"Проект предусматривает запрет на розничную продажу алкогольных напитков в стеклянной таре, в том числе при оказании услуг общественного питания, в радиусе 2 километров от входа для посетителей на стадион "Санкт-Петербург – Арена" за день до проведения матча Кубка конфедераций и в день его проведения", — говорится в сообщении.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.