СУЭК возглавила рэнкинг "Лидеры корпоративной благотворительности"

МОСКВА, 5 дек-РИА Новости. Сибирская угольная компания (СУЭК) заняла первое место среди российских компаний в рэнкинге "Лидеры корпоративной благотворительности" — совместного проекта Форума Доноров и международной аудиторско-консалтинговой сети фирм PwC, который направлен на поддержку, развитие и продвижение идей корпоративной благотворительности, сообщает пресс-служба СУЭК.

СУЭК была признана победителем сразу в нескольких номинациях. Компания заняла первое место в номинации Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) "Лучшая программа (проект), раскрывающая политику и принципы корпоративных социальных инвестиций в территориях", а также первое место в номинации Агентства социальной информации "Информационная открытость благотворительной деятельности".

"Руководство СУЭК считает социальную ответственность неотъемлемой частью стратегии развития компании", — сказал на церемонии награждения заместитель генерального директора АО "СУЭК" Сергей Григорьев.

В пресс-службе компании напомнили, что СУЭК традиционно входит в число лидеров проекта. В предыдущем году компания стала обладателем специального приза "За эффективность управления благотворительными программами" и заняла призовое место в номинации "Информационная открытость благотворительной деятельности". В 2016 году СУЭК была признана победителем в номинации "Лучшая программа, раскрывающая политику корпоративной благотворительности и принципы социальных инвестиций компании" и заняла второе место в общем рэнкинге.