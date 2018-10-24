Совдир ФосАгро определил приоритетные направления развития на 2019 год

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Приоритетные направления развития одного из ведущих мировых производителей фосфорных минеральных удобрений холдинга ФосАгро определил Совет директоров акционерного общества, сообщает пресс-служба компании.

Несмотря востребованность продукции ФосАгро в ста странах мира, стратегическим приоритетом всегда останется российский рынок минеральных удобрений, где компания является крупнейшим поставщиком всех видов удобрений и куда поставляется их самый большой объем, заявил на заседании Совета директоров генеральный директор, член Совета директоров ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев.

"Так, из примерно 6,9 миллиона тонн, проданных за 9 месяцев текущего года, на российский рынок было поставлено 2,1 миллиона тонн (30%), в Европу – 1,53 миллиона тонн (22%) и 1,47 миллиона тонн (21%) в Латинскую Америку. Из продаваемых продуктов значительно выросли продажи гранулированного карбамида", — сказал Гурьев.

По его словам, как и в предыдущие годы, фокус развития Группы "ФосАгро" будет нацелен на повышение операционной эффективности, снижение издержек производства за счет применения передовых решений и наилучших доступных технологий, для того чтобы оставаться одним из самых эффективных производителей минеральных удобрений в мире.

В пресс-службе холдинга отметили, что долгосрочную стратегию продаж 2020-2025годов планируется доработать и представить на обсуждение на одном из ближайших заседаний Совета директоров. Она будет предусматривать дальнейшее расширение присутствия на российском рынке и премиальных рынках за рубежом, увеличение ассортимента выпускаемых марок, в том числе за счет инновационных и специализированных удобрений, и пакета консультационных услуг по правильному внесению удобрений, выход в сегмент реализации сопутствующих товаров, включая кормовые добавки.

Как отметил Гурьев, продуманная стратегия развития позволит компании и в дальнейшем вводить новые производства, которые будут поддерживать стабильный денежный поток в долгосрочной перспективе, сбалансированно осуществляя новые инвестиции в повышение конкурентоспособности, и реализуя социальные и благотворительные программы.

"Прогноз по capex ("capital expense,capital expenditure" – капитальные расходы бизнеса) на текущий год мы сохраняем на уровне 32-33 миллиардов рублей. В Кировске мы завершаем проекты по расширению апатит-нефелиновой фабрики №3 (АНОФ-3) с целевой мощностью 9 миллионов тонн, строительство комплекса по выпуску апатитового концентрата на АНОФ-2, строительство циклично-поточной транспортировки горной массы на Восточном руднике. В Балакове недавно ввели в промышленную эксплуатацию аммиакопровод, модернизировали сернокислотную установку и достигли целевой производительности по P2O5 на четвертом комплексе экстракционно-фосфорной кислоты. В Череповце в стадии реализации находятся проекты по строительству новых передовых производств серной и азотной кислоты, сульфата аммония, склада сырья", — сказал генеральный директор ФосАгро.