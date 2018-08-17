Аэрофлот получил еще два новых самолёта Sukhoi Superjet 100

Sukhoi Superjet 100 на стоянке самолетов в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото

Sukhoi Superjet 100 на стоянке самолетов в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Компания "Аэрофлот" получила в эксплуатацию сразу два самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Теперь парк компании насчитывает сорок семь отечественных ближнемагистральных пассажирских лайнеров данного типа, говорится в пресс-релизе компании.

Сорок шестому самолёту SSJ100 присвоили бортовой номер RA-89114 и в авиакомпании "Аэрофлот" имя советского лётчика-испытателя, Героя Советского Союза Валерия Чкалова.

Сорок седьмому самолёту SSJ100 присвоили бортовой номер RA-89109 и имя известного русского живописца, художника-баталиста Василия Васильевича Верещагина.

Российские авиалайнеры Sukhoi Superjet 100 эксплуатируемые в Аэрофлот имеют двухклассную компоновку: 12 кресел в салоне класса бизнес и 75 в салоне эконом.

Новые SSJ100 начнут выполнять рейсы по маршрутной сети Аэрофлота уже в ближайшие недели.

Аэрофлот на сегодняшний день является крупнейшим эксплуатантом Sukhoi Superjet 100. В ближайшее время авиакомпания пополнит свой самолетный парк ещё тремя новыми SSJ100, таким образом, общее число отечественных современных авиалайнеров в парке Аэрофлота достигнет пятидесяти.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2017 году Аэрофлот перевёз 32,8 миллиона человек, а с учётом авиакомпаний группы "Аэрофлот" — 50,1 миллиона.