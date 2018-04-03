Российский и японский GMP-инспектораты обменяются опытом

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Серию встреч с японскими коллегами в рамках реализации профессионального взаимодействия по вопросам проведения инспекций на соответствие GMP проведут представители российского GMP-инспектората, сообщает отдел внешних коммуникаций ФБУ "ГИЛС и НП", директор которого возглавляет российскую делегацию.

Делегация российского инспектората в Токио проведет встречу с Ассоциацией фармацевтических производителей в Японии (JPMA), а также посетит производственную площадку Kyukyu Pharmaceutical Co.

Поскольку стандарт GMP является общепризнанным в мире стандартом в медицинской сфере, наличие сертификата соответствия этому стандарту позволяет экспортировать продукцию в любую стран. Для большинства международных компаний наличие сертификата соответствия стандарту GMP является обязательным условием для сотрудничества и закупок продукции. Кроме того наличие сертификата соответствия стандарту GMP обеспечивает компании ряд преимуществ при участии в тендерах, конкурсах на получение заказов.

По словам главы российской делегации директора ФБУ "Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик" Минпромторга России Владислава Шестакова, российский GMP- инспекторат впервые посещает Японию, где действует развитая регуляторная система.

"Наши коллеги, равно как и мы, уделяют должное внимание мелочам, что позволяет проверять на соответствие GMP на качественно высоком уровне. Российский GMP-инспекторат соответствует нормам и правилам стран с качественно разработанной системой контроля: мы стремимся к созданию доверительного образа нашего инспектората и выходу на международную арену. Механизмы и условия проверок, конечно, различаются. Невозможно скопировать систему другой страны — нам необходим обмен опытом, обсуждение существующих зон развития и взаимодействия. Это положительно скажется на качестве инспектирования. Мы укрепляем международное взаимодействие регуляторных организаций, и это может содействовать развитию экспортного потенциала обеих стран", — сказал Шестаков, слова которого процитировали в отделе внешних коммуникаций.

С 2014 года ФБУ"ГИЛС и НП" официально уполномочено Министерством промышленности и торговли Российской Федерации на проведение инспекций иностранных производителей лекарственных средств.