"Уралсиб" открыл дополнительный офис в Москве

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Банк "Уралсиб" открыл в Москве дополнительный офис "Сходненский".

Как сообщает пресс-служба банка, в новом офисе клиенты — физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели — могут получить более 60 видов банковских услуг, в числе которых открытие и ведение счетов, денежные переводы и валютно-обменные операции, ипотечное и потребительское кредитование, депозитарные ячейки и многое другое. Клиенты банка имеют возможность совершать операции через банкомат и информационно-платежный терминал, которые расположены в зоне круглосуточного обслуживания.

"Мы два года системно работали над повышением эффективности процессов, развитием линейки продуктов и каналов продаж. Это дало нам возможность увеличить объем активов и прибыль, укрепить позиции банка на рынке. Сегодня мы продолжаем активное развитие бизнеса по всем ключевым для Банка направлениям, делая акцент на актуальность и технологичность банковских продуктов и высокий уровень сервиса при обслуживании наших клиентов".– сказал председатель правления банка Константин Бобров на церемонии открытия офиса.