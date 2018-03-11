В Поморье открыт крупнейший лесоперерабатывающий комплекс

АРХАНГЕЛЬСК, 11 мар — РИА Новости. Современный лесоперерабатывающий комплекс, включающий завод по переработке тонкомерной древесины мощностью 900 тысяч кубометров пиловочника в год и производство древесных гранул мощностью 150 тысяч тонн пеллет в год, открылся в Устьянском районе Архангельской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Завод по переработке тонкомерной древесины, построенный Группой компаний "УЛК" менее чем за 2 года, объединил два комплекса по сортировке круглых лесоматериалов, лесопильный цех с двумя линиями распиловки, сушильные туннели, цех сортировки сухих пиломатериалов.

"Вместе с лесопильным производством, открытым в 2010 году, завод станет крупнейшим высокотехнологичным лесоперерабатывающим предприятием в России и будет ежегодно перерабатывать 1,5 миллиона кубометров древесины экспортного качества", — отмечается в сообщении.

Строительство и запуск пеллетного завода позволит холдингу полностью перейти на безотходное производство. Кора здесь используется как топливо для биокотельных, а опилки – для производства древесных гранул. В результате переработки отходов лесопиления планируется выпускать до 150 тысяч пеллет в год.

В церемонии открытия комплекса приняли участие глава Минприроды РФ Сергей Донской, губернатор Архангельской области Игорь Орлов, замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов, замглавы Рослесхоза Николай Кротов, генеральный директор ГК "УЛК" Владимир Буторин, депутаты Госдумы и Совета Федерации.

"Сегодня мы стали свидетелями открытия крупнейшего в России лесоперерабатывающего комплекса замкнутого цикла. Лесные ресурсы, предоставляемые в аренду "УЛК" на льготных условиях в рамках приоритетного инвестпроекта, позволяют производить продукцию высокого качества, создавать новые рабочие места, платить налоги, обеспечивая развитие и района, и всей области", – привели в пресс-службе слова Орлова.

Третьим объектом, открытым в Устьянском районе, стал модернизированный семеноводческий комплекс, который позволит обеспечить качественным посевным материалом предприятия "УЛК" и всего Северо–Запада России. Семеноводческое хозяйство было создано в 2013 году в составе Единого лесопожарного центра Архангельской области, а в 2016 году передано в долгосрочную аренду Группе компаний "УЛК".

Как отмечается в сообщении, компания вложила в реконструкцию лесопитомника более 100 миллионов рублей: переоборудованы теплицы, заменена инженерная инфраструктура, модернизирована система полива. В 2017 году в центре выращено шесть миллионов сеянцев, в этом году их объём планируется увеличить до девяти миллионов.

"Важно, что приоритетный инвестпроект реализуется вместе с проектом по выращиванию лесного материала. Ведь одна из ключевых задач, которая перед нами стоит, – восстановить лес и природу, которая нас окружает", процитировали в пресс-службе слова главы Минприроды РФ.

По словам гендиректора ГК "УЛК", аналогичный устьянскому лесопромышленный комплекс с мощностью переработки в 1,5 миллиона кубометров пиломатериалов планируется построить и в Архангельске на базе бывшего Соломбальского ЛДК.

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