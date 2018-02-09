"ФосАгро" стала победителем в двух номинациях всероссийского конкурса РСПП

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Группа "ФосАгро" — один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, стала победителем Всероссийского конкурса "Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность-2017" сразу в двух номинациях — "За динамичное развитие бизнеса" и "За экологическую ответственность", сообщает пресс-служба компании.

Конкурс проводится Российским союзом промышленников и предпринимателей ежегодно с 1997 года. "ФосАгро" является традиционным участником конкурса и неоднократным его победителем в различных номинациях.

В пресс-службе отметили, что на протяжении последних лет группа "ФосАгро" демонстрирует устойчивые темпы роста производства, реализует программы технического перевооружения и модернизации, повышения безопасности труда и улучшения бытовых условий на рабочих местах, вводит в строй новые высокотехнологичные мощности. Так, в 2017 году компания завершила самую масштабную в своей истории инвестпрограмму общим объемом более 65 миллиардов рублей и построила новые производства аммиака (мощностью 760 тысяч тонн в год), карбамида (мощностью 500 тысяч тонн в год) и высокомощные биолого-химические очистные (БХО) сооружения на площадке череповецкого химического комплекса. В результате компания вышла на первое место в Европе по производству карбамида и минеральных удобрений.

"Завершая одну инвестпрограмму, мы не собираемся останавливаться на достигнутом и пожинать плоды. Мы идем вперед, не снижая темпов и уверенно смотрим в будущее", — сказал генеральный директор "ФосАгро" Андрей Гурьев на церемонии награждения.