Fitch повысило рейтинг "Фосагро" до инвестуровня "BBB-", прогноз стабильный

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений "Фосагро" до инвестиционного уровня "BBB-" со спекулятивного "BB+", говорится в сообщении агентства.

Fitch также повысило рейтинг приоритетного необеспеченного долга компании до уровня "BBB-" с "BB+", а краткосрочный РДЭ — до "F3" с "B". Прогноз по всем рейтингам — стабильный.

"Повышение следует за нашей оценкой улучшающегося бизнес-профиля "Фосагро". Так, с 2012 года производство азотных и фосфатных удобрений увеличилось более чем на 50%. Такой рост был достигнут за счет эффективных капвложений компании, которые при этом не нанесли ущерб ее финансовому профилю", — поясняет агентство.

Агентство добавляет, что лидерство компании на рынке было устойчивым даже в условиях текущего проседания цен на удобрения, и ожидает, что уровень обменного курса рубля к доллару поддержит рост маржи компании выше 30%.

Агентство подчеркивает гибкость финансовой политики "Фосагро", в том числе установленную цель снижения уровня долга к EBITDA до уровня 1x. Компания отклонилась от этого уровня в 2016-2017 годах из-за снижения цен на удобрения, но, по ожиданиям агентства, более умеренные капитальные вложения позволят компании сократить долю заемных средств.

"Сегодня нам присвоили инвестиционный рейтинг Fitch, почти двумя неделями ранее о повышении рейтинга объявили Moody's. Нам очень приятно, что крупнейшие международные рейтинговые агентства по достоинству оценили наши усилия по сокращению издержек, росту операционной эффективности и рациональному подходу к капитальным расходам", — сказал генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев, его слова приводятся в пресс-релизе компании.

Группа "Фосагро" включает в себя компанию "Апатит" (Череповец) и ее филиалы в Кировске и Балакове, "Метахим" в Волхове и ряд других активов. Семья экс-сенатора Андрея Гурьева контролирует 48,48% акций компании. Среди других крупных акционеров — ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко (19,35%) и член совета директоров компании Игорь Антошин (6,3%). Free float составляет 25,87%.