В Кировской области открылся дом-музей Дзержинского

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Дом-музей Феликса Дзержинского торжественно открылся в понедельник в селе Кай Кировской области, сообщил РИА Новости представитель компании "Уралхим", которая оказала финансовую и организационную помощь в строительстве музея.

"Это уникальный проект, единственный музей Ф.Э. Дзержинского в России. В рамках программы "Уралхим — культурные традиции" наша компания оказывает поддержку мероприятиям в сфере культуры и искусства. Кроме того, мы традиционно поддерживаем проекты в регионах присутствия проекты, связанные с патриотическим воспитанием молодежи и содействием органам защиты правопорядка. Благодаря открытию музея, каждый желающий теперь сможет подробнее ознакомиться с важным периодом в истории нашей страны и жизненным путём человека, стоявшим у истоков создания органов госбезопасности в России", — пояснил РИА Новости представитель компании "Уралхим".

Он отметил, что проект восстановления музея был осуществлен по инициативе местных жителей, его реализацию курировал депутат Госдумы Рахим Азимов. Открытие музея приурочено к 100-летнему юбилею органов государственной безопасности и 140-летию со дня рождения Феликса Дзержинского. Финансовую поддержку на восстановление музея в размере более 50 миллионов рублей оказала компания "Уралхим".

На церемонии открытия присутствовали представители компании, депутаты Госдумы РФ, представители ФСБ.

Рахим Азимов отметил на церемонии открытии, что с идеей восстановления музея изначально выступили жители села Кай, которые на протяжении более чем ста лет хранят память о Дзержинском. Депутат также поблагодарил компанию "Уралхим" за финансовую и организационную поддержку и объявил, что в честь открытия музея школа села Кай, носящая имя Дзержинского, получит в подарок новый автобус, сообщил собеседник агентства.

© Фото : Уралхим Открытие Дома-музея Ф. Э. Дзержинского в Кировской области. 11 сентября 2017 © Фото : Уралхим Открытие Дома-музея Ф. Э. Дзержинского в Кировской области. 11 сентября 2017

Дом-музей Феликса Дзержинского существовал в селе Кай с 1938 по 1994 годы. В 2015 году году местные жители обратились с предложением по воссозданию музея. В 2016-2017 годах было построено новое здание музея и сформирована экспозиция. Она охватывает весь жизненный путь Дзержинского и формировалась сотрудниками Кировского областного краеведческого музея при поддержке ветеранов ФСБ России.

В день открытия вход в музей был свободным, для всех желающих прошли экскурсии.

Феликс Дзержинский был сослан на три года в Вятскую губернию (современная Кировская область) в июле 1898 года. За революционную пропаганду среди рабочих его отправили в село Кай, где он находился с 27 декабря 1898 года по 27 августа 1899 года.