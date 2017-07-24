Пробный запуск системы теплоснабжения СГК в Рубцовске состоится 15 августа

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Пробный запуск системы теплоснабжения после ремонтной кампании теплосетей в Рубцовске Алтайского края намечен на 15 августа, сообщила Сибирская генерирующая компания (СГК).

"Подготовка городских коммуникаций к работе в зимних условиях будет завершена до 15 августа, на эту дату намечен пробный запуск системы теплоснабжения", — отмечается в сообщении.

В планах компании заменить в городе 3,87 километров теплосетей на одиннадцати участках. Старые трубы будут заменены на более современные с пенополиминеральной изоляцией (ППМ), которая лучше сохраняет температуру теплоносителя и позволяет значительно снизить тепловые потери на сетях.

Кроме того, СГК устраняет повреждения на теплосетях, обнаруженные в результате опрессовки. На сегодняшний день устранено 17 повреждений, всего их около 50.

СГК реализует проект модернизации теплоснабжения в Рубцовске с 2016 года. В течение двух лет компания инвестирует около 2 миллиардов рублей в переоснащение Южной тепловой станции.